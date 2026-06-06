México no cumplirá con expectativas del Mundial, según analistas

Los analistas calculan que solo un millón de visitantes llegarán a México para el Mundial, en lugar de los 5.5 millones previstos por el gobierno.

Analistas calculan que solo un millón de visitantes llegarán a México para el Mundial , en lugar de los 5.5 millones previstos por el gobierno. La mala publicidad por violencia y tarifas infladas de hospedaje afectan la ocupación, que cayó a 58.9%, la segunda caída consecutiva y la menor tasa desde 2023.

El presidente de la agencia de viajes Viajes Bojórquez, Armando Bojórquez, criticó que se haya propiciado una gran expectativa por el Mundial, con cifras que no se cumplirán.

"Llegarán, cuando mucho, un millón de turistas y no los 5.5 millones que se pronosticaron", señaló. Una fuente anónima informó que las reservas de hotel para el Mundial se encuentran en 60% en la Ciudad de México. El académico Gerardo Herrera opinó que las tarifas hoteleras están infladas por las altas expectativas del Mundial.

"El pronóstico de 5.5 millones de visitantes es muy ambicioso y más ahora con los hechos recientes de inseguridad", expuso. Desde la perspectiva de negocio, Herrera destacó que lo fuerte del Mundial no son los estadios, donde relativamente habrá poca gente, sino los eventos secundarios, como la venta de productos y servicios relacionados con el Mundial





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