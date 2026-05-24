México pide liberación de la naloxona para atender crisis de sobredosis

México mantiene restringido el acceso a la naloxona, la única sustancia que revierte los efectos fatales de los opioides, pese a que las muertes por sobredosis van en aumento en ciudades de la frontera norte. En la antesala del Mundial de Futbol 2026 también preocupa que lleguen al país usuarios de drogas y, ante una emergencia, no se tenga acceso a la naloxona. La solicitud de liberación de la naloxona se hace por parte de seis organizaciones de la sociedad civil, especializadas en políticas de drogas, reducción de riesgos y daños, reinserción social y defensa de derechos humanos.

México mantiene restringido el acceso a la naloxona , la única sustancia que revierte los efectos fatales de los opioides, pese a que las muertes por sobredosis van en aumento en ciudades de la frontera norte.

En la antesala del Mundial de Futbol 2026 también preocupa que lleguen al país usuarios de drogas y, ante una emergencia, no se tenga acceso a la naloxona. Mientras este medicamento es de venta libre en Estados Unidos, en el país se encuentra clasificado como un psicotrópico, lo que limita su disponibilidad. Esto representa un problema para la atención oportuna de los casos de sobredosis.

Por eso, seis organizaciones de la sociedad civil, especializadas en políticas de drogas, reducción de riesgos y daños, reinserción social y defensa de derechos humanos, solicitaron al Senado la liberación de la naloxona





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