México Preparándose para el Mundial de Futbol 2026: Reducción del Riesgo de Ébola

¿Necesitan temer a una posible epidemia de ébola en México a causa de la presencia de varios casos en países vecinos? Según el titular de la Secretaría de Salud de Jalisco, no se necesitan medidas extremas restrictivas. Ello debido a que, según sus palabras, "la enfermedad se transmite únicamente cuando las personas contagiadas ya tienen sintomatología" y porque "el virus no se transmite por vía respiratoria sino por el contacto directo con los fluidos corporales de las personas enfermas".

México se prepara para el Mundial de Futbol 2026 en varios frentes. Uno de ellos es el terreno de la salud. El evento deportivo se llevará a cabo en medio de los recientes brotes de hantavirus y ébola registrados en otros países.

Esto prendió las alertas a nivel nacional. Sobre todo porque la epidemia de ébola se concentra en la República Democrática del Congo y la selección de ese país jugará un partido de futbol en Guadalajara, Jalisco. El encuentro contra Colombia será el próximo 23 de junio en el Estadio Akron. El Congo jugará otros dos partidos en Estados Unidos.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que está preparada para identificar y atender cualquier posible caso de ébola. Héctor Raúl Pérez, titular de esta dependencia, explicó que el estado tiene listos protocolos para la vigilancia epidemiológica de este virus.

"Tenemos protocolos perfectamente delineados. Consideramos estar bien preparados para la detección oportuna de cualquier caso", declaró en una entrevista en el programa de radio Así las cosas con Loret de Mola





ExpPolitica / 🏆 15. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

México Mundial De Fúтбоol 2026 Terrenos De Salud Ébola Republica Democrática Del Congo Colombia Estadio Akron Antigua

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A semanas del Mundial de Futbol, controladores aéreos amenazan con huelga por condiciones 'críticas' de trabajoEl gremio advierte que mantiene inconformidades laborales y exige atención inmediata de las autoridades federales

Read more »

Sedes de concentración de las selecciones en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022La FIFA ha anunciado las sedes de concentración de las 48 selecciones que participarán en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Las selecciones se instalarán en sus respectivos países anfitriones, eligiendo bases estratégicas para optimizar traslados y mantener el enfoque competitivo.

Read more »

Cifra de turistas al Mundial de Fútbol en México debatida y estudiadaSecretaria de Turismo, la representante del Gobierno y el presidente de la Liga MX, entre otros, han señalado que llegarán 5 millones de visitantes. Un estudio de la consultora Deloitte indica que serán 836,000, con dos tercios de ellos siendo turismo interno y 280,000 visitantes externos. Se compara con el Mundial de Brasil y Rusia

Read more »

Los 23 juegos que hacen de Ciudad de México la capital del futbolEntre esos 23 juegos, el césped del Azteca cobijó el legendario 'Partido del Siglo' en las semifinales de 1970, un duelo entre Italia y Alemania que se prolongó hasta la prórroga y terminó 4-3 a favor de la Azzurri.

Read more »