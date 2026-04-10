México presenta queja ante la CIDH por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

El gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, formaliza una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE. Se busca una audiencia para abordar los casos y se intensifican los esfuerzos diplomáticos y legales para proteger a los connacionales.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la presentación de una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) por las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de In migración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ). La mandataria detalló que el gobierno federal está buscando una audiencia sobre estos casos, que suman un total de 13 víctimas.

Durante su conferencia matutina del viernes 10 de abril de 2026, Sheinbaum resaltó la importancia de abordar esta situación, calificándola como “dolorosa”, “desgarradora” e “inaceptable”. El anuncio sigue a una serie de acciones diplomáticas llevadas a cabo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ha expresado su rechazo a estas muertes a través de 14 comunicaciones diplomáticas. La SRE, liderada por el secretario, ha manifestado su compromiso de agotar todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar “la problemática” que enfrentan los connacionales en centros de detención del ICE.\El gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos para proteger los derechos de sus ciudadanos en el extranjero. El secretario de Relaciones Exteriores está a cargo de ampliar la información sobre esta queja durante futuras visitas a las conferencias matutinas. Además de la presentación de la queja ante la CIDH, la SRE ha participado en una conferencia de prensa en el Consulado de México en Los Ángeles, junto con cónsules titulares de la región y abogados de las familias de las víctimas. En esta conferencia se anunció la participación del gobierno mexicano, a través de la figura de amicus curiae, en la demanda L.T. Mesrobian, presentada el 26 de enero de 2026. Esta participación busca fortalecer la defensa de los derechos de los mexicanos fallecidos en centros de detención del ICE. La estrategia del gobierno incluye la presentación de una solicitud de audiencia temática ante la CIDH para abordar específicamente la situación de los fallecimientos en estos centros. La administración federal busca asegurar que se haga justicia y que se tomen medidas para prevenir futuras tragedias.\La preocupación por la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos ha aumentado ante el endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento récord de detenciones. La SRE ha destacado la importancia de mantener una vigilancia constante sobre la situación de los connacionales y de brindarles apoyo consular y legal. Este esfuerzo se enmarca en la política de protección a los mexicanos en el extranjero, que es una prioridad para el gobierno de Sheinbaum. El gobierno mexicano ha expresado su compromiso de seguir trabajando en colaboración con organizaciones de derechos humanos y abogados para garantizar que se respeten los derechos de los mexicanos y que se haga justicia en los casos de fallecimiento bajo custodia del ICE. La administración considera fundamental la cooperación internacional y el diálogo con el gobierno de Estados Unidos para abordar de manera efectiva esta problemática y prevenir futuras tragedias. La postura del gobierno mexicano es firme en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias





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