México presenta queja ante la CIDH por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE y aborda temas migratorios y de seguridad

El gobierno mexicano presenta una queja formal ante la CIDH por las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE. Se discuten acciones diplomáticas, temas binacionales, y se informa sobre la situación de los migrantes, la seguridad y el caso Zambada.

CIUDAD DE MÉXICO - El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha presentado formalmente una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) en respuesta a la trágica muerte de ciudadanos mexicanos bajo la custodia del Servicio de In migración y Control de Aduanas ( ICE ) de Estados Unidos. La mandataria confirmó la acción durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, sin ofrecer detalles adicionales.

El secretario de Relaciones Exteriores será el encargado de proporcionar información más detallada sobre el progreso de esta solicitud y las acciones diplomáticas previas que México ha emprendido. El anuncio marca un paso significativo en la defensa de los derechos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y subraya la preocupación del gobierno por las consecuencias de las políticas migratorias estadounidenses, especialmente aquellas relacionadas con las detenciones y custodia del ICE. La Cancillería mexicana está preparando un informe exhaustivo, que incluirá notas diplomáticas enviadas a la administración estadounidense desde que comenzaron los incidentes de muertes de connacionales, derivadas de la aplicación de la política antimigratoria del país vecino.\El gobierno mexicano ha estado monitoreando de cerca la situación de los mexicanos bajo custodia del ICE, así como la situación de los 13 mil detenidos. La queja ante la CIDH es parte de un esfuerzo más amplio para abordar las preocupaciones sobre el trato a los migrantes mexicanos y garantizar el respeto a sus derechos humanos. Se espera que la Cancillería revele avances significativos en la gestión de esta solicitud, detallando las estrategias diplomáticas utilizadas para expresar el desacuerdo con estos hechos lamentables. Además de la queja ante la CIDH, el gobierno mexicano ha mantenido comunicación constante con las autoridades estadounidenses a través de canales diplomáticos. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recientemente designado, ha entablado conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar asuntos binacionales de seguridad y migración. Entre los temas prioritarios se encuentran la reapertura de la frontera para el ganado mexicano afectado por el gusano barrenador, la entrega de agua y asuntos comerciales relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). La administración mexicana está comprometida con la protección de sus ciudadanos en el extranjero, buscando siempre vías diplomáticas y legales para asegurar su bienestar y el cumplimiento de sus derechos.\En otros desarrollos relacionados, se reportó el traslado del cuerpo de un joven tsotsil que falleció mientras estaba bajo custodia del ICE. El gobierno mexicano ha expresado su exigencia de una investigación exhaustiva sobre esta y otras muertes de mexicanos bajo custodia. La situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos sigue siendo un tema de gran preocupación. Además de las gestiones diplomáticas en curso, el gobierno mexicano también está atento a otras problemáticas. La presidenta Sheinbaum también ha abordado la conversación con Marco Rubio. El caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien podría testificar en contra de altos funcionarios del gobierno mexicano, resalta la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la lucha contra el crimen organizado. La reciente postergación de la audiencia de sentencia de “El Mayo” Zambada, programada para el 18 de mayo, añade complejidad al panorama, ya que su testimonio podría revelar información valiosa sobre la corrupción y las conexiones del narcotráfico a nivel gubernamental, policial y militar. Paralelamente, el gobierno mexicano enfrenta desafíos internos, incluyendo el aumento de la violencia en estados como Sinaloa, donde se registró una jornada con ocho asesinatos, entre ellos un feminicidio. Además, el país se prepara para los efectos del fenómeno climático de la canícula, que se espera que provoque calor extremo y una disminución temporal de las precipitaciones durante el verano de 2026. Finalmente, se han presentado preocupaciones sobre contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas a figuras políticas, como el Centro Hospitalario MAC, en el sector energético, específicamente en Pemex, lo que genera dudas sobre la transparencia y la legalidad en la adjudicación de contratos públicos





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