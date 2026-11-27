El gobierno mexicano buscará con Washington reubicar la base de SpaceX en Texas debido a la contaminación del Golfo de México y las explosiones en Playa Bagdad.

El gobierno federal mexicano anunció que dialogará directamente con las autoridades de Estados Unidos sobre las condiciones operativas de la plataforma de SpaceX en Brownsville, Texas, situada en la frontera con Tamaulipas. La negociación incluye la posibilidad de solicitar la reubicación de la instalación, tras años de denuncias por consecuencias ambientales en el mar.

Denuncias por Contaminación y Explosiones en el Golfo

Desde el año pasado, los lanzamientos de cohetes propiedad de Elon Musk han activado alertas en ambos lados de la frontera debido al daño ambiental, especialmente en el mar. En varios se hace referencia a los cohetes espaciales que surcan los cielos de la zona desde 2023, con impactos visibles en la vida marina y los ecosistemas locales.

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Algunos han sido financiados por la Fundación Elon Musk, para compensar el impacto de su empresa SpaceX, ubicada en Boca Chica, en el condado de Cameron que comparte con Brownsville. Aunque muchos son obra de admiradores de Musk, otros murales han sido intervenidos por sus detractores, reflejando la polarización local.

Desde septiembre de 2014 la empresa SpaceX comenzó su instalación en la zona de Boca Chica en Texas, transformando radicalmente la dinámica de la región. Los habitantes de la zona han visto cómo desde entonces se ha modificado la actividad económica y la vida cotidiana de manera significativa.

Impacto Directo en Matamoros y la Pesca

Del otro lado de la frontera está Playa Bagdad, Matamoros, el sitio más cercano a la estación de despegue de SpaceX, donde los pescadores enfrentan cambios radicales. El pasado 13 de noviembre, un cohete super heavy de los más grandes que vuela SpaceX no logró regresar a la base y fue explotado en el golfo de México.

Al día siguiente comenzó a llegar basura espacial y fauna muerta a la orilla de la playa, generando preocupación inmediata en la comunidad. Aquí tenemos un material de SpaceX, que se lo dice aquí claramente, SpaceX, señalando residuos del recubrimiento del propulsor encontrados en la zona costera.

Las ondas expansivas que hacen el agua, haga de cuenta que hacen que el pescado se espante o se ahuyente y ya no come, explicó Marisol del Ángel, habitante Playa Bagdad. Además, las vibraciones en las viviendas obligan a los residentes a abandonar sus hogares temporalmente debido al ruido intenso.

Respuesta de la Empresa y Evidencia Científica

La empresa de Elon Musk respondió en un comunicado que la basura en Playa Bagdad no era de ellos, a pesar de las etiquetas con los logos de SpaceX entre los restos encontrados. Esta negación contrasta con la evidencia física presentada por autoridades ambientales y ciudadanos locales.

Imágenes captadas en marzo pasado por un dron submarino de la Universidad Autónoma de Tamaulipas dejan ver parte de estructuras de acero de los cohetes lanzados por SpaceX y que se acumulan en el fondo marino. Estas pruebas visuales son cruciales para validar las denuncias de contaminación submarina.

Confirmamos que no solamente hay kilos en lo que viene siendo la orilla, sino tenemos ya toneladas de basura espacial sumergida en territorio mexicano, indicó Elías Ibarra, presidente de Conibio Global. Esta declaración resalta la gravedad acumulada del problema ambiental en aguas jurisdiccionales mexicanas.

Crecimiento Exponencial de Lanzamientos Aprobados

Actualmente SpaceX, la empresa del hombre más rico del mundo, tiene autorizados 25 despegues al año de la base en Boca Chica, Texas, según la regulación vigente. Esta cifra representa una capacidad operativa limitada comparada con las solicitudes futuras de la compañía aeroespacial.

Pero hay una petición para que les permitan lanzar 456 cohetes anuales, algo que analiza la FAA y de la que hay una consulta pública en línea. Este incremento masivo de lanzamientos intensificaría el impacto ambiental ya documentado por las comunidades fronterizas.

Se aprovecha y está difícil de alzar la voz y hacer que nos escuche nuestro gobierno, precisó Valeria Caballero, quien trabaja en SPI Helicopters en la Isla del Padre. La empresa es la que más cerca puede llegar por aire a la base espacial de SpaceX, lo que les ha traído clientes de todo el mundo, aunque también expone a sus trabajadores a los efectos de las vibraciones.