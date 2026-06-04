México presume avance en preparativos para el Mundial 2026

La Ciudad de México está trabajando en una alianza con el sector privado para promover el home office durante el período mundialista y reducir la generación de tráfico en las avenidas, así como la emisión de CO2. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que la decisión de suspender clases es de cada estado y empresa.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que la decisión de suspender clases durante el Mundial 2026 es de cada estado y empresa, ya que se debe tomar en cuenta artículos de la Ley Federal del Trabajo, como el pago de horas extras.

A una semana del inicio del torneo, el gobierno presume agilización de visas y reporta avance en más de 4 mil canchas deportivas. La secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino anunció que hará home office de forma temporal durante la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, tomando la misma iniciativa otras instancias gubernamentales y empresas privadas





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