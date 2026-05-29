México prohíbe el colorante Rojo 3 (eritrosina) en alimentos y bebidas por riesgos a la salud

La Secretaría de Salud y Cofepris prohíben el uso del colorante eritrosina (Rojo 3) en México tras evaluaciones que muestran que la exposición supera los límites seguros y se asocia con tumores tiroideos. Las empresas tienen dos años para reformular productos.

La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) emitieron una disposición oficial mediante la cual se prohíbe el uso del colorante eritrosina, conocido comercialmente como Rojo 3 o Rojo FD&C número 3, en todos los alimentos, bebidas y suplementos alimenticios destinados al consumo humano en México.

Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, responde a una evaluación de riesgo rigurosa que determinó que el consumo de este aditivo sintético representa un peligro significativo para la salud de la población, especialmente para los niños, quienes son los principales consumidores de los productos que lo contienen. La eritrosina es un colorante de tonalidad roja intensa que ha sido ampliamente utilizado por la industria alimentaria para hacer más atractivos visualmente productos como dulces, gomitas, gelatinas, bebidas saborizadas, helados, postres lácteos, cereales de desayuno, mermeladas y ciertos productos farmacéuticos y cosméticos.

Sin embargo, los estudios toxicológicos más recientes han evidenciado que la exposición continua a este compuesto puede tener consecuencias adversas graves, lo que llevó a las autoridades sanitarias mexicanas a tomar esta decisión preventiva. La evaluación de riesgo realizada por la Cofepris en colaboración con su Consejo Científico reveló que la población mexicana está expuesta a niveles de eritrosina que superan hasta dos veces la Ingesta Diaria Admisible (IDA) establecida por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Incluso en escenarios más conservadores, el consumo estimado se mantiene cerca o por encima de los límites considerados seguros. Este hallazgo es particularmente preocupante porque la eritrosina se encuentra en productos de consumo masivo y habitual, especialmente en aquellos dirigidos al público infantil, lo que incrementa el riesgo acumulativo.

Además, la Cofepris tomó en cuenta estudios realizados en animales de laboratorio, específicamente en ratas macho, que demostraron una asociación entre la ingesta de Rojo 3 y la aparición de tumores tiroideos. Aunque la evidencia en humanos aún es limitada, el principio de precaución ha guiado la decisión de prohibir el colorante para evitar posibles daños a la salud pública.

La Secretaría de Salud enfatizó que esta medida se alinea con las tendencias internacionales de regulación de aditivos alimentarios, ya que países como Estados Unidos, Japón y algunos de la Unión Europea han restringido o prohibido el uso de la eritrosina en ciertos productos. La prohibición entrará en vigor de manera gradual para permitir que las empresas del sector alimentario se adapten a la nueva normativa.

La Cofepris estableció un plazo de dos años para que los fabricantes reformulen sus productos y eliminen por completo el colorante Rojo 3 de sus procesos de producción. Durante este período, se mantendrá una vigilancia estricta para garantizar el cumplimiento de la disposición, y se aplicarán sanciones a quienes no se ajusten a los plazos establecidos.

Entre los productos que se verán directamente afectados se encuentran las golosinas, gomitas, gelatinas, bebidas saborizadas, helados, postres lácteos, cereales azucarados, mermeladas, jaleas, suplementos alimenticios y ciertos medicamentos de venta libre que empleaban este colorante para lograr su característico color rojo. La industria alimentaria deberá buscar alternativas seguras, como colorantes naturales provenientes de remolacha, cochinilla, pimentón o cúrcuma, aunque algunos de estos también pueden presentar desafíos regulatorios y de estabilidad.

La decisión de México ha sido recibida con opiniones divididas: mientras que organizaciones de consumidores y grupos defensores de la salud la aplauden como un avance en la protección infantil, algunos representantes de la industria han expresado preocupación por los costos y la viabilidad técnica de la reformulación en el corto plazo. No obstante, la Cofepris ha señalado que el beneficio para la salud pública es incuestionable y que se brindará asesoría técnica a las empresas para facilitar la transición.

Esta medida también reabre el debate sobre la regulación de los aditivos sintéticos en México y la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia de riesgos químicos en los alimentos





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rojo 3 Eritrosina Cofepris Prohibición Colorante

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anuncian empresas de salud inversión de 21 mil millones de pesos en MéxicoLa presidenta Claudia Sheinbaum y los empresarios del sector expusieron los beneficios y la generación de empleos programada hasta 2030

Read more »

Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres: Datos sobre el panorama en MéxicoEl acceso efectivo a la salud es uno de los derechos que más se ha visto afectado en años recientes. Este retroceso afecta particularmente a niñas,

Read more »

Eliminarán uso de colorante ‘Rojo 3’ en México por riesgos a la saludLa sustancia, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, se asocia a riesgos por toxicidad crónica y carcinogenicidad

Read more »

México prohíbe el colorante Rojo 3 en alimentos y bebidas por riesgos a la saludEl colorante queda eliminado de la lista de aditivos permitidos para productos como helados, leches saborizadas, bebidas alcohólicas preparadas, refrescos,

Read more »