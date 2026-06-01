México: qué pasa si no registras tu celular con la CURP antes de la fecha límite

La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones de México confirma que no hay excepciones para registrar las líneas móviles. Quienes no lo hagan enfrentarán la suspensión inmediata del servicio, sin multas pero con pérdida total de llamadas, mensajes e internet móvil. Se detallan las únicas funciones que permanecerán activas y el proceso para reactivar la línea.

La fecha límite para registrar los números de teléfono móvil en México se acerca rápidamente, generando numerosas dudas entre los usuarios sobre la obligatoriedad de vincular la línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o su equivalente.

Muchas personas buscan alternativas para preservar el anonimato de sus datos personales, pero la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT) ha establecido de manera categórica que no existe posibilidad legal de mantener una línea activa sin esta vinculación. Esta normativa aplica indistintamente para usuarios de plan pospago o prepago, extranjeros, menores de edad y empresas, poniendo fin así a la era de las tarjetas SIM anónimas en el país.

La pregunta clave para quien dude es: ¿qué sucederá exactamente si no se cumple con el requisito antes del plazo establecido? La información oficial detalla las consecuencias específicas y los únicos servicios que subsistirán en caso de suspensión. La normativa es unívoca: no hay excepciones, alternativas legales ni vías para eludir el trámite. Todos los usuarios, sin distinción, deben registrar su línea.

Para los extranjeros, el instrumento válido es el pasaporte o una CURP temporal; en el caso de niños y adolescentes, la responsabilidad recae en sus padres o tutores, quienes deben efectuar el registro a su nombre. Las personas morales, a su vez, deben utilizar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El objetivo es erradicar por completo el anonimato en las telecomunicaciones móviles, un objetivo regulatorio que ha alcanzado su fase final de implementación.

En caso de no realizar la vinculación antes del 30 de junio, las operadoras están obligadas a suspender el servicio de manera inmediata a partir del 1 de julio. Esta suspensión implica la pérdida total de la funcionalidad básica del teléfono. El usuario no podrá efectuar ni recibir llamadas de voz, ni enviar ni recibir mensajes de texto (SMS).

Asimismo, se verá privado del acceso a internet móvil y, por ende, a sus redes sociales y otras aplicaciones que requieran datos. Una consecuencia adicional, a menudo pasada por alto, es el impacto en aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Si la línea está suspendida, el proceso de verificación numérica para iniciar sesión o recuperar una cuenta podría fallar, generando problemas adicionales para el usuario. Es fundamental entender que la medida es de suspensión, no de cancelación definitiva.

La línea puede reactivarse en cuanto se complete el registro, acudiendo a un centro de atención o utilizando los canales digitales autorizados por la operadora. Respecto a sanciones económicas o legales adicionales, la CRT ha sido enfática: la única consecuencia será la suspensión del servicio. No habrá multas, recargos ni responsabilidades penales por el simple hecho de no haber registrado la línea a tiempo. El "castigo" se limita a la incomunicación del dispositivo.

No obstante, la ley prevé una conectividad mínima ininterrumpida por razones de seguridad pública. Incluso con la línea suspendida por falta de registro, el teléfono seguirá siendo capaz de marcar a números de emergencia como el 911, recibir mensajes de alerta pública (por ejemplo, la alerta sísmica) y contactar directamente a los canales de atención de la operadora para regularizar el estatus. Esto garantiza que el dispositivo no se convierta en un "ladrillo" absoluto y mantenga una funcionalidad crítica.

En resumen, el plazo es inexorable. Quienes no hayan completado el proceso deben hacerlo antes de la fecha límite para evitar la suspensión. La reactivación es inmediata una vez realizado el trámite, por lo que no existe riesgo permanente de perder el número. La recomendación final es consultar directamente con la operadora telefónica para concretar la vinculación, ya sea en persona o a través de sus portales web y aplicaciones oficiales, utilizando la documentación requerida (CURP, pasaporte, RFC, según corresponda)





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