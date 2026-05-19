Mexico: Raymundo Ramos defiende su inocencia y acusa a Washington de sanciones selectivas por presuntos vínculos con narcotráfico

El activista mexicano Raymundo Ramos cumple una serie de tareas en defensa de los derechos humanos y, según lo acusan, colabora con el Cártel del Noreste. Ahora, el gobierno estadounidense le sanciona "por presuntos vínculos con el narcotráfico", por lo que se defiende de estas acusaciones.

Han intentado criminalizarme": Se defiende Raymundo Ramos de presuntos lazos con el Cártel del Noreste, "El activista mexicano Raymundo Ramos estaba en su casa cerca de la frontera con Estados Unidos cuando su celular comenzó a sonar sin parar.

Eran amigos, familiares y seguidores preocupados con la noticia: Washington lo sancionó por presuntos lazos con el narcotráfico, que él niega. Ramos ha denunciado por décadas ejecuciones cometidas por militares y policías desde su organización, los acusan de colaborar con el Cártel del Noreste





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