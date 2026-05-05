México Reafirma su Soberanía en la Conmemoración del 5 de Mayo

En el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, autoridades mexicanas enfatizan el rechazo a intervenciones extranjeras y la importancia de defender la dignidad nacional, mientras la FGR investiga presuntos actos de agentes de la CIA y la Casa Blanca genera controversia con comentarios despectivos.

En una conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta , reafirmó la postura inquebrantable de México contra cualquier forma de intervención extranjera, declarando que la soberanía nacional no es negociable.

Durante el evento, realizado en el Mausoleo al general Ignacio Zaragoza, Armenta enfatizó que la defensa de la soberanía no se limita a la esfera militar, sino que también implica una lucha constante contra la pobreza y la desigualdad, pilares que socavan la fortaleza y la independencia de la nación. Sus palabras resonaron con fuerza en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y presiones externas, subrayando la importancia de preservar la autonomía y la autodeterminación de México.

La conmemoración del 5 de mayo, según Armenta, no es simplemente un recordatorio de una victoria militar del pasado, sino una lección histórica fundamental sobre el valor intrínseco de la soberanía y la defensa de los principios republicanos. El Gobernador hizo hincapié en que México no es una colonia y que las decisiones que conciernen al pueblo y a las instituciones mexicanas deben tomarse exclusivamente dentro del territorio nacional, rechazando cualquier intento de injerencia externa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezó la ceremonia, se sumó a este mensaje de firmeza y determinación, declarando con contundencia que ninguna potencia extranjera tiene el derecho de dictar cómo debe gobernarse México. Sus palabras reflejan una postura de independencia y respeto a la autodeterminación nacional, reafirmando el compromiso de su administración con la defensa de la soberanía y la dignidad del país.

Sheinbaum destacó que el 5 de mayo representa un momento crucial en la historia de México, un símbolo de resistencia y valentía frente a la amenaza de la invasión extranjera. En su discurso, la Presidenta hizo referencia a la importancia de recordar el sacrificio de aquellos que lucharon por la defensa de la República y la soberanía nacional, instando a la unidad y al compromiso de todos los mexicanos para preservar estos valores fundamentales.

Además, Sheinbaum enfatizó la disposición de México a cooperar con otros países, pero siempre en términos de igualdad y respeto mutuo, sin aceptar imposiciones ni condiciones que atenten contra su soberanía. La Presidenta subrayó que México tiene una voz propia en el escenario internacional y que está dispuesta a defender sus intereses y principios con firmeza y determinación.

Paralelamente a la conmemoración, la Fiscalía General de la República (FGR) ha citado a declarar a 50 personas en relación con la investigación sobre la presunta participación de agentes de la CIA en hechos ocurridos en Chihuahua. Esta indagatoria, que ha generado controversia y tensiones diplomáticas, se centra en esclarecer las circunstancias de la muerte de agentes estadounidenses y su posible vínculo con actividades de inteligencia en territorio mexicano.

La FGR ha asegurado que la investigación se lleva a cabo con total transparencia y respeto a la legalidad, buscando establecer la verdad y garantizar la justicia. Por otro lado, la Casa Blanca ha sido objeto de críticas por comentarios despectivos hacia los inmigrantes en relación con la celebración del 5 de mayo, lo que ha generado indignación y rechazo en México y en la comunidad latina en Estados Unidos.

Estos comentarios, considerados ofensivos y xenófobos, han sido ampliamente condenados por líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil, quienes han exigido disculpas y un compromiso firme con el respeto a la diversidad y la inclusión. La conmemoración del 5 de mayo, por lo tanto, se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional y de defensa de la soberanía, pero también en un recordatorio de los desafíos y las amenazas que enfrenta México en un mundo cada vez más complejo e interconectado.

La firmeza de la Presidenta Sheinbaum y del Gobernador Armenta en la defensa de los principios republicanos y la soberanía nacional, junto con la investigación de la FGR y la condena de los comentarios despectivos de la Casa Blanca, demuestran el compromiso de México con la defensa de su dignidad y su independencia





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