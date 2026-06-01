México recauda solo 0.3% del PIB por impuestos a bienes raíces, muy por debajo de Colombia

México obtiene apenas 0.3% del PIB por impuestos vinculados a bienes raíces, según Política Colectiva, lo que refleja una baja recaudación en comparación con otros países de la región. La iniciativa en Jalisco busca gravar viviendas desocupadas y expertos señalan la necesidad de reformas fiscales para abordar la concentración de riqueza y los desafíos urbanos.

México obtiene apenas 0.3% del PIB por impuestos vinculados a bienes raíces , una cifra muy inferior a la de países como Colombia , que recauda cinco veces más por concepto de patrimonio inmobiliario.

Esta diferencia evidencia que los sistemas fiscales actuales han dejado de responder a los desafíos urbanos y habitacionales que enfrenta el país, como la crisis de ciudad, el encarecimiento de la vida urbana y el deterioro de la calidad de vida. El patrimonio inmobiliario representa una de las principales fuentes potenciales de ingresos públicos, sin embargo, la recaudación es mínima.

Un ejemplo de las distorsiones del mercado inmobiliario son las viviendas deshabitadas en Jalisco, que al mismo tiempo constituyen una oportunidad de recaudación. En este contexto, el diputado Casillas presentó una iniciativa ante el Congreso de Jalisco que recientemente obtuvo el aval de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua. La propuesta busca incorporar tres artículos a la Ley de Hacienda Municipal para establecer un recargo del 50% al impuesto predial sobre inmuebles habitacionales desocupados.

El proyecto aún deberá ser discutido y votado por el pleno del Congreso local. La medida apunta a inmuebles que estén en condición de habitabilidad en zonas urbanizadas y que no estén siendo ocupadas, meramente por fines especulativos.

Por otro lado, Carlos Brown, director de programas en Oxfam México, destacó que México registra una de las recaudaciones tributarias más bajas entre los países de la OCDE, al mismo tiempo que presenta una elevada concentración de la riqueza. Señaló que el 1% más rico concentra el 40% de la riqueza y es responsable del 23% de las emisiones contaminantes, por lo que los impuestos a las grandes fortunas tienen un potencial increíble.

Durante el encuentro, Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal por Morena, planteó la necesidad de reformar el artículo 31 de la Constitución para que las contribuciones no solo se calculen en función de los ingresos, sino también de otros factores. Además, señaló que tampoco existen programas eficientes que permitan mejorar el transporte ni sistemas de rehabilitación de red hidráulica, lo que evidencia la urgencia de acciones integrales





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