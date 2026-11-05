México rechaza embargo de EE.UU. a Cuba en Cumbre Iberoamericana de Madrid

El canciller Roberto Velasco reiteró el rechazo histórico de México al embargo de EE.UU. contra Cuba durante la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, defendiendo el derecho internacional.

El canciller de México, Roberto Velasco, afirmó en Madrid que su gobierno mantiene una posición histórica de rechazo al embargo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Esta declaración se realizó durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, donde se discutieron temas de soberanía y cooperación regional.

Defensa de la soberanía y el derecho internacional

Velasco señaló que México aboga por el entendimiento entre naciones soberanas y por la solución pacífica de las controversias. El mandatario expresó su creencia en el derecho internacional, la democracia y la autodeterminación de los pueblos como pilares fundamentales de la diplomacia mexicana.

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Las relaciones exteriores del país se rigen por principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, enfatizando la responsabilidad compartida y diferenciada. Además, Velaco subrayó la importancia del respeto, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación entre los Estados miembros de la comunidad iberoamericana.

La construcción del futuro iberoamericano

Con 35 años de historia en estas cumbres, Velasco expresó certeza sobre el futuro, ofreciendo el apoyo de México para construirlo conjuntamente con los demás países de la región. Describió a los pueblos iberoamericanos como hermanos unidos por siglos de historia y relaciones basadas en el respeto y el beneficio mutuo.

El canciller destacó que Iberoamérica es una potencia cultural, lingüística y natural. Atribuyó gran parte de la identidad regional a los pueblos indígenas y afrodescendientes, considerados la raíz viva de la cultura común. Esta perspectiva busca fortalecer los lazos históricos y culturales entre las naciones participantes.

Relaciones especiales con España y bienestar social

Velasco señaló que España ocupa un lugar muy especial para México, unido por una historia profunda y un presente lleno de vida. Hizo un homenaje a los exiliados republicanos, destacando que la hospitalidad del pasado se ha convertido en la amistad actual. Esta conexión histórica refuerza el vínculo bilateral entre ambos países en el contexto actual.

En cuanto a la economía, Velaco explicó que el propósito del crecimiento es el bienestar de la población. Consideró que la desigualdad puede reducirse mediante decisiones de Estado que coloquen a las personas en el centro. Para el canciller, una economía solo vale por el bienestar que reparte, y no habrá prosperidad compartida mientras una parte de los pueblos quede atrás.