México rechaza reclamo de Texas sobre nueve islas del Río Bravo

La SRE afirmó que solo la Comisión Internacional de Límites y Aguas puede determinar la soberanía de las islas del Río Bravo, tras el reclamo de Texas sobre nueve de ellas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó este martes el reclamo del estado de Texas sobre nueve islas del Río Bravo, luego de que una funcionaria de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) declarara el lunes pasado que había identificado esas islas como propiedad perteneciente a dicho estado. La dependencia mexicana subrayó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas ( CILA) es la única instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla.

Reclamo de Texas sobre las islas

La comisionada de tierras de Texas declaró que, ahora que la GLO ha confirmado que estas nueve islas pertenecen al estado, las fuerzas del orden podrán despejarlas de cualquier actividad ilegal que pudieran encontrar. La funcionaria añadió que la oficina podía acceder a las islas, supervisarlas y protegerlas.

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Esa postura fue la que motivó la respuesta formal del gobierno mexicano, que calificó la situación como un asunto que debe resolverse conforme al marco bilateral vigente y no mediante declaraciones unilaterales de una autoridad estatal.

La CILA y el límite internacional

La SRE explicó que el tratado establece que la división internacional corre por el centro del cauce normal del Río Bravo y que dicho límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera. La CILA es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla, y ninguna autoridad estatal tiene esa atribución, subrayó el despacho de Relaciones Exteriores.

La dependencia añadió que, según el tratado, ningún país puede construir obras que a juicio de la CILA puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río. Esta disposición refuerza el principio de que las decisiones sobre el cauce y las islas deben tomarse de manera conjunta entre México y Estados Unidos.

Contexto del diferendo fronterizo

El Río Bravo es la frontera natural entre México y Texas a lo largo de cientos de kilómetros, y su cauce ha cambiado históricamente por factores naturales y por obras humanas, lo que ha generado disputas sobre la soberanía de diversas islas y bancos de arena. El Tratado de Límites de 1970 y los acuerdos posteriores establecieron mecanismos binacionales para resolver esas diferencias.

La CILA, integrada por una sección mexicana y una estadounidense, tiene entre sus funciones mantener la demarcación de la frontera, supervisar el uso de las aguas y resolver controversias sobre el terreno. Por ello, la SRE insistió en que cualquier reclamo sobre las nueve islas debe canalizarse a través de ese organismo y no mediante acciones o declaraciones de una sola parte.

El diferendo ocurre en un contexto de tensión migratoria y de seguridad en la frontera común, aunque hasta ahora el gobierno mexicano ha planteado el tema como una cuestión técnica y jurídica que debe resolverse con base en el tratado y en la labor de la CILA.