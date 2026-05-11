México reconoce apertura al escrutinio internacional y diálogo con Comisión Interamericana

La Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para México, Andrea Pochak, señaló que el informe de desapariciones en México reconoce la apertura del Estado mexicano para aportar información y participar en el escrutinio internacional. La relatora también fijó una comparación regional, señalando que todos los países del continente enfrentan retos en materia de derechos humanos y democracia, pero la Comisión distingue entre gobiernos que permiten la revisión internacional y aquellos que cierran espacios de participación.

Al presentar el informe de desapariciones en México , la Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para México , Andrea Pochak, señaló que dicho informe reconoce la apertura del Estado mexicano para aportar información y participar en el escrutinio internacional.

"Todos los países de la región enfrentan desafíos en materia de derechos y democracia. México no es la excepción.

Sin embargo, para la Comisión Interamericana, con 67 años de historia, hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros".

La comisionada ubicó el informe dentro de un ejercicio inédito de diálogo con el país y destacó la disposición oficial para entregar datos, responder observaciones y mantener canales con víctimas y sociedad civil.

"El informe reconoce la apertura del Estado mexicano para aportar información y participar del escrutinio internacional", afirmó. En su intervención, la relatora fijó una comparación regional. Dijo que todos los países del continente enfrentan retos en materia de derechos humanos y democracia, pero sostuvo que la Comisión distingue entre gobiernos que permiten la revisión internacional y aquellos que cierran espacios de participación.

"Hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros", señaló. Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, también reconoció la participación del país en los mecanismos regionales y multilaterales.

Su mensaje apuntó a la cooperación como punto de partida para atender una emergencia que involucra a instituciones federales, fiscalías, comisiones de búsqueda, familias y organismos internacionales.

"Reconocemos positivamente la participación activa del Estado mexicano, y de México, de la sociedad en su conjunto, en los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos", expresó Reneaum. Con familias y colectivos presentes, la secretaria ejecutiva agradeció la autorización del Gobierno para visitas, las respuestas a solicitudes de información, la presencia de autoridades en audiencias públicas y los esfuerzos dirigidos a cumplir recomendaciones.

"De aquí partimos con un buen pie para el diálogo y para la asistencia técnica", añadió. Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó tratar la desaparición de personas como prioridad nacional. El funcionario afirmó que todas las instituciones deben colaborar para erradicar el delito y atender a las víctimas.

"Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias", dijo Medina. Respecto al informe, el subsecretario valoró que la CIDH incorporara comentarios, información y avances reportados por México. También destacó que el organismo tomara en cuenta el enfoque de atención a las causas, el fortalecimiento institucional, las reformas elaboradas junto con familias y las acciones en búsqueda e identificación humana.

Medina presentó como parte de la ruta federal la reforma legislativa de 2025 y la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ambas medidas, según el Gobierno, forman parte de una política que coloca a las familias en el centro y busca mejorar resultados mediante coordinación oficial. Según la información oficial, entre las acciones en operación se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte.

El planteamiento apunta a reducir tiempos de respuesta y evitar que las denuncias queden sujetas a demoras iniciales. De igual forma, el Gobierno mencionó la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y de la Plataforma Única de Identidad. Estas herramientas forman parte del esfuerzo federal para ordenar información, cruzar registros y mejorar procesos de localización e identificación. La ruta federal también coloca nuevas responsabilidades en los estados.

El esquema prevé que cada entidad cuente con fiscalías especializadas y unidades enfocadas en desaparición de personas, además de reforzar la coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías locales y la Fiscalía General de la República





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