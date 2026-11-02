México reduce costo financiero y consolida déficit fiscal en 2024

Hacienda reporta que los requerimientos financieros del sector público sumaron 959,100 millones de pesos entre enero y septiembre, representando el 2.6% del PIB, mientras el costo financiero disminuye.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los Requerimientos Financieros del Sector Público ( RFSP) alcanzaron 959,100 millones de pesos entre enero y septiembre, equivalente al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Este monto refleja un menor costo financiero anual real del 3.7 por ciento y sitúa a la dependencia cerca de cumplir las metas fiscales establecidas.

Meta fiscal y costos financieros reducidos

Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP, expresó confianza en que el ejercicio cerrará con un nivel de déficit del 4.1 por ciento del PIB. Destacó que el costo financiero fue 159,000 millones de pesos inferior al programado, favorablemente impactado por la apreciación cambiaria, las condiciones de tasas de interés y operaciones de refinanciamiento.

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Contexto del déficit y deuda pública

El déficit fiscal ha sido objeto de atención por agencias calificadoras, quienes advirtieron sobre posibles revisiones de la nota soberana ante una lenta consolidación. En 2024, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se contrató deuda que elevó el déficit histórico al 5.8 por ciento del PIB.

La actual administración implementó recortes al gasto para alcanzar el objetivo de 3.9 por ciento, logrando cerrar el año pasado en 4.8 por ciento debido a apoyos a Petróleos Mexicanos. El Saldo Histórico de los RFSP se ubicó en 19.55 billones de pesos al cierre de septiembre, representando el 52.6 por ciento del PIB.

Prioridades en el gasto público social

El gobierno ejerció 7.27 billones de pesos en los primeros nueve meses, con una caída anual del 0.4 por ciento. Hacienda señaló que las prioridades incluyen el bienestar de la población y la provisión de servicios esenciales, con un aumento del 7.4 por ciento en desarrollo social.

Los sectores de salud, protección social, vivienda y educación registraron incrementos del 10.3 por ciento, 7.6 por ciento, 5.6 por ciento y 5.1 por ciento respectivamente. El gasto programable disminuyó 0.3 por ciento anual, mientras el no programable, excluyendo el costo financiero, creció 1.9 por ciento.

La reducción en costos financieros contribuyó positivamente al balance presupuestario y moderó las presiones sobre las finanzas públicas. La SHCP mantiene su enfoque en la gestión cuidadosa de las variables para el cierre del año, especialmente durante el último trimestre, que suele ser intensivo en gasto.

El desempeño actual refleja un esfuerzo por equilibrar las necesidades sociales con la sostenibilidad fiscal, evitando así riesgos externos que podrían afectar la estabilidad económica del país. Las operaciones de refinanciamiento han jugado un papel clave en la reducción del costo de la deuda pública.