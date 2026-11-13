México reduce erradicación de amapola 69.5 por ciento en 2024 frente a 2017

El informe UNODC revela que México erradicó 9.087 hectáreas de amapola en 2024, un descenso histórico del 69.5 por ciento, mientras aumentaron los aseguramientos de goma de opio y heroína significativamente.

Las autoridades mexicanas han registrado una disminución histórica en las operaciones de erradicación de amapola durante 2024, alcanzando el nivel más bajo de la última década. De acuerdo con el informe conjunto publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC) y el Gobierno de México, se destruyeron un total de 9 mil 87 hectáreas de este cultivo durante el año pasado. Esta cifra representa una reducción drástica que coincide con una tendencia descendente observada desde 2017, cuando las intervenciones alcanzaron su máximo histórico.

Descenso Histórico en Superficies Erradicadas

La entidad encargada del seguimiento, la UNODC, detalla que la superficie erradicada en 2024 disminuyó un 69.5 por ciento en comparación con los datos de 2017. Durante ese año récord, las autoridades mexicanas llegaron a destruir 29 mil 824 hectáreas de plantíos de amapola. Desde entonces, las operaciones de destrucción han mostrado una caída constante que refleja la disminución real de los cultivos en el territorio nacional.

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Los registros del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) confirman esta tendencia a la baja en las intervenciones directas. Durante el año agrícola 2022, las instituciones de seguridad eliminaron 11 mil 398 hectáreas. Posteriormente, esta cifra descendió a 10 mil 167 hectáreas en 2023, y finalmente bajó a 9 mil 87 hectáreas en 2024. Estas variaciones interanuales representan disminuciones anuales del 10 por ciento cada año según los registros oficiales.

El número de plantíos individuales destruidos también sufrió una reducción significativa en el mismo periodo. Las autoridades reportaron 86 mil 974 intervenciones contra cultivos en 2022, frente a 61 mil 862 en 2023 y 50 mil 387 en 2024. Este último dato indica una caída aproximada del 42 por ciento en el número de plantíos eliminados durante el último año comparado con 2022, consolidando la estrategia de reducción de la oferta en fuentes.

Aumento en Aseguramientos de Goma de Opio

A pesar de la reducción en la superficie erradicada, los aseguramientos de goma de opio experimentaron un incremento considerable y preocupante. La FGR documentó 62 kilogramos de esta sustancia durante 2023, cifra que se multiplicó casi por cinco hasta alcanzar los 306 kilogramos en 2024. Esto equivale a un aumento cercano al 394 por ciento en un solo año, marcando un cambio de tendencia en el control de la materia prima.

El contexto histórico de estos aseguramientos muestra que, aunque hubo un aumento reciente, las cifras de 2024 siguen siendo inferiores a los registros máximos del pasado. En 2022, las autoridades habían decomisado 72 kilogramos de goma de opio. Sin embargo, la comparación con los datos de 2014 revela que la producción y el tráfico a gran escala eran mayores en el pasado, cuando se aseguraron 1 mil 649.4 kilogramos de la sustancia.

Los aseguramientos de heroína sólida también mostraron un comportamiento volátil pero con un repunte notable en el último periodo. Después de alcanzar 198 kilogramos en 2022, los decomisos disminuyeron a 73 kilogramos en 2023. No obstante, repuntaron a 126 kilogramos en 2024, lo que representa un incremento del 72.6 por ciento entre 2023 y 2024. Esta cifra, aunque menor a los 459.36 kilogramos asegurados en 2014, indica una resiliencia en la cadena de suministro de derivados de amapola.

Distribución Territorial y Estilos Regionales

La distribución geográfica de las operaciones de erradicación se concentra en municipios específicos de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, además de zonas de Guerrero y Oaxaca. El informe identifica que, entre 2014 y 2018, Guerrero registró algunos de los mayores volúmenes de destrucción, con cifras superiores a 9 mil hectáreas anuales. En contraste, los estados del norte han mostrado mayor estabilidad relativa en los años recientes en términos de superficies intervenidas.

La UNODC señala que los aseguramientos de goma de opio se concentran principalmente en las regiones productoras y en municipios próximos a la frontera con Estados Unidos. Esto refleja la logística inmediata de procesamiento cerca de los campos de cultivo. Por otro lado, la heroína presenta una distribución territorial más amplia, ya que los registros incluyen zonas vinculadas con su transporte y almacenamiento, lo que expande el radio de intervención más allá de las áreas puramente agrícolas.

Las diferencias regionales también se manifiestan en el rendimiento de la producción. El rendimiento de goma de opio en el norte, integrado por Chihuahua, Durango y Sinaloa, descendió a 15.55 kilogramos por hectárea. En el sur, correspondiente a Guerrero, la disminución fue más pronunciada, pasando de 12.03 a 8.92 kilogramos, lo que constituye una reducción del 25.85 por ciento en la productividad por unidad de superficie.

Impacto en Producción Nacional y Mercado Global

El retroceso de la amapola se consolida en las estimaciones nacionales de superficie sembrada. Durante el periodo agrícola 2022-2023, el estudio calculó 11 mil 95 hectáreas, frente a 8 mil hectáreas durante 2023-2024. Esto representa una disminución del 27.65 por ciento en la superficie dedicada a este cultivo. A esta reducción se sumó una caída en el rendimiento de goma de opio seco, que llegó a 13.16 kilogramos por hectárea.

La disminución en la productividad equivale a 12.21 puntos porcentuales menos en un solo año, lo que impactó directamente en la producción potencial total. La producción potencial nacional descendió a 105.64 toneladas métricas, es decir, 60.67 toneladas menos que en el periodo previo. Esto representa una contracción general del 36.48 por ciento en la capacidad de producción de derivados de amapola en el país.

Los indicadores químicos también reflejan cambios en la sustancia. El contenido de morfina en la goma de opio disminuyó a 15.84 por ciento a escala nacional. Los análisis del Laboratorio de Química Forense de la FGR identificaron un ligero incremento en el norte hasta llegar a 15.43 por ciento, mientras que en el sur el porcentaje descendió a 16.59 por ciento. Estos datos sugieren variaciones en las técnicas de cultivo y procesamiento entre regiones.

Finalmente, el informe sitúa estos cambios dentro de una transformación global del mercado de opioides. Entre 2022 y 2024, la superficie mundial cultivada con amapola pasó de aproximadamente 311 mil a 100 mil hectáreas, una contracción cercana al 68 por ciento. Este fenómeno coincide con la expansión de drogas sintéticas como el fentanilo, que está desplazando al opio en la oferta internacional de opioides, alterando la dinámica del tráfico y el consumo a nivel global.