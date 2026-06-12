México refuerza la gestión de residuos peligrosos con nueva propuesta normativa

Publicación de proyecto de Norma Oficial Mexicana para el manejo de residuos peligrosos en México. La propuesta busca establecer reglas clearer, promover su minimización y aprovechamiento, con mayor trazabilidad, dirigida a grandes generadores y productores de productos que se convierten en residuos peligrosos. Se abre consulta pública para recibir comentarios.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ) publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-160- SEMARNAT -2026, con el propósito de establecer reglas y procedimientos para la elaboración de planes de manejo de residuos peligrosos .

La iniciativa busca reforzar acciones de prevención, minimizar la generación de estos residuos, promover su aprovechamiento cuando sea posible y garantizar un manejo integral y con mayor trazabilidad. Los residuos peligrosos se definen como desechos que, debido a sus propiedades físicas, químicas o biológicas, representan un riesgo significativo para la salud humana y el ecosistema. Por ello, requieren un tratamiento especializado que incluye condiciones específicas de almacenamiento, transporte y disposición final, diferenciándose completamente de los residuos sólidos urbanos.

La propuesta normativa busca unificar y actualizar estos criterios en el contexto mexicano. El alcance de la propuesta se dirige principalmente a los grandes generadores de residuos peligrosos, es decir, aquellas actividades productivas que producen estos desechos por encima de ciertos umbrales establecidos en la legislación.

Además, se extiende a productores, importadores, exportadores y distribuidores de productos que, al finalizar su vida útil, se convierten en residuos peligrosos, como pilas, baterías, envases con restos de químicos o equipos electrónicos. También incluye a otros generadores catalogados en leyes ambientales vigentes.

Entre los aspectos novedosos, el proyecto establece criterios técnicos más precisos para la caracterización e identificación de residuos peligrosos, define lineamientos detallados para su manejo intra y extra instalacional, y promueve la jerarquía de residuos desde la prevención y minimización en la fuente hasta la valorización y aprovechamiento, fomentando la economía circular. Asimismo, se refuerzan los requisitos de documentación y trazabilidad a lo largo de la cadena de custodia.

La propuesta se encuentra actualmente en una fase de consulta pública abierta, un mecanismo esencial del proceso regulatorio que permite a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, empresas y la ciudadanía en general presentar comentarios, observaciones y propuestas de mejora. Este ejercicio de participación busca enriquecer la norma y asegurar su viabilidad técnica, jurídica y económica.

Con esta iniciativa, la Semarnat procura modernizar el marco normativo en materia de residuos peligrosos, alineándolo con mejores prácticas internacionales y con los compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental. El objetivo final es reducir significativamente los riesgos para la salud pública y el medio ambiente, así como avanzar hacia una gestión más eficiente, responsable y sostenible de estos materiales en todo el territorio mexicano, incentivando la innovación tecnológica y la responsabilidad extendida del productor





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