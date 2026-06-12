Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

México refuerza la gestión de residuos peligrosos con nueva propuesta normativa

Medio Ambiente Y Sostenibilidad News

México refuerza la gestión de residuos peligrosos con nueva propuesta normativa
Residuos PeligrososNorma Oficial MexicanaSEMARNAT
📆6/12/2026 11:10 PM
📰heraldodemexico
136 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 63%

Publicación de proyecto de Norma Oficial Mexicana para el manejo de residuos peligrosos en México. La propuesta busca establecer reglas clearer, promover su minimización y aprovechamiento, con mayor trazabilidad, dirigida a grandes generadores y productores de productos que se convierten en residuos peligrosos. Se abre consulta pública para recibir comentarios.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ) publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-160- SEMARNAT -2026, con el propósito de establecer reglas y procedimientos para la elaboración de planes de manejo de residuos peligrosos .

La iniciativa busca reforzar acciones de prevención, minimizar la generación de estos residuos, promover su aprovechamiento cuando sea posible y garantizar un manejo integral y con mayor trazabilidad. Los residuos peligrosos se definen como desechos que, debido a sus propiedades físicas, químicas o biológicas, representan un riesgo significativo para la salud humana y el ecosistema. Por ello, requieren un tratamiento especializado que incluye condiciones específicas de almacenamiento, transporte y disposición final, diferenciándose completamente de los residuos sólidos urbanos.

La propuesta normativa busca unificar y actualizar estos criterios en el contexto mexicano. El alcance de la propuesta se dirige principalmente a los grandes generadores de residuos peligrosos, es decir, aquellas actividades productivas que producen estos desechos por encima de ciertos umbrales establecidos en la legislación.

Además, se extiende a productores, importadores, exportadores y distribuidores de productos que, al finalizar su vida útil, se convierten en residuos peligrosos, como pilas, baterías, envases con restos de químicos o equipos electrónicos. También incluye a otros generadores catalogados en leyes ambientales vigentes.

Entre los aspectos novedosos, el proyecto establece criterios técnicos más precisos para la caracterización e identificación de residuos peligrosos, define lineamientos detallados para su manejo intra y extra instalacional, y promueve la jerarquía de residuos desde la prevención y minimización en la fuente hasta la valorización y aprovechamiento, fomentando la economía circular. Asimismo, se refuerzan los requisitos de documentación y trazabilidad a lo largo de la cadena de custodia.

La propuesta se encuentra actualmente en una fase de consulta pública abierta, un mecanismo esencial del proceso regulatorio que permite a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, empresas y la ciudadanía en general presentar comentarios, observaciones y propuestas de mejora. Este ejercicio de participación busca enriquecer la norma y asegurar su viabilidad técnica, jurídica y económica.

Con esta iniciativa, la Semarnat procura modernizar el marco normativo en materia de residuos peligrosos, alineándolo con mejores prácticas internacionales y con los compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental. El objetivo final es reducir significativamente los riesgos para la salud pública y el medio ambiente, así como avanzar hacia una gestión más eficiente, responsable y sostenible de estos materiales en todo el territorio mexicano, incentivando la innovación tecnológica y la responsabilidad extendida del productor

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

heraldodemexico /  🏆 31. in MX

Residuos Peligrosos Norma Oficial Mexicana SEMARNAT Gestión De Residuos Consulta Pública

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sorprenden a Aguirre con dato en plena conferencia y lanza una promesaTodo listo para el debut de México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
Read more »

Claudia Sheinbaum recibe a Infantino un día previo a la inauguración de la Copa del MundoClaudia Sheinbaum recibe a Infantino un día previo a la inauguración de la Copa del MundoLa presidenta de México alista todos los detalles para el partido entre México y Sudáfrica
Read more »

México cree en MéxicoMéxico cree en MéxicoEn esas cascaritas todos vivíamos el sueño; podíamos ser Hugo Sánchez, René Higuita, Maradona, Pelé o muchos otros. Todos nos poníamos una camiseta verde
Read more »

Mundial 2026: Los sabores que guardan la memoria gastronómica de México 70 y México 86Mundial 2026: Los sabores que guardan la memoria gastronómica de México 70 y México 86Antes de los paquetes de hospitalidad, las zonas VIP y los menús de estadio, México vio el futbol con tortas de jamón, tacos de bacalao, chicharrón con
Read more »



Render Time: 2026-06-13 02:10:40