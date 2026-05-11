México registra crecimiento del 29.1% en la generación de empleo formal entre enero y abril de 2026

El informe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestra que la creación de empleo del mismo lapso del anterior año fue la más débil desde el 2009, empujada por la caída en patrones y el alza salarial.

La generación de empleo formal en México creció un 29.1% entre enero y abril de 2026, según el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ). Durante el mismo lapso del 2025, la creación fue la más débil desde el 2009, sin considerar la situación pandémica del 2020.

Si se excluyen los empleos de plataformas digitales de transporte, el total asciende a 278,569 plazas, lo que representa un incremento del 55.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En abril, el número de altas netas fue de 23,923, muy por encima de los 47,442 despidos netos en abril del 2025. Si se consideran plataformas como Uber, DiDi o Rappi, el número de altas netas en abril es de 19,964.

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, dijo que la recuperación del empleo está distorsionada por los trabajadores de plataforma y anticipa que si se mantienen las expectativas favorables, se generarán entre 150.000 y 250.000 empleos formales en 2026. Además, el 53% de los empleadores nacionales planea aumentar su fuerza laboral en comparación con el 33% que seguirá manteniendo su plantilla sin cambios y solo el 12% que anticipa reducirlas





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