México registra crecimientos robustos en exportaciones no petroleras en abril, pero superávit disminuye

Las exportaciones de México en abril suben un 32,6 por ciento, impulsadas por la manufactura; mientras las importaciones avancen 24,1 por ciento. El superávit comercial disminuye, aunque sigue siendo el más alto desde el tratado de libre comercio. Los sectores automotrice y de equipos eléctricos y electrónicos lideran el impulso, pero enfrentan desafíos estructurales y aranceles que afectan el rendimiento del sector.

El valor de las exportaciones de México en abril alcanzó los 72 041,8 millones de dólares, evidenciando un crecimiento del 32,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Las importaciones se situaron en 67 521,8 millones de dólares, con un aumento de 24,1 por ciento. Tal tendencia provocó una moderación en el superávit comercial, aunque ambas cifras permanecen como las más altas desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio. La coyuntura refleja la fortaleza de los sectores no petroleros, con las manufacturas liderando la expansión, seguidas por las exportaciones extractivas y agropecuarias.

En el cuarto mes del año, las exportaciones no petroleras sumaron 69 994,8 millones de dólares, creciendo un 33,5 por ciento. El sector manufacturero fue el motor de este avance, con ventas de 65 687 millones de dólares, lo que representa un incremento del 34 por ciento interanual. En contraste, la agropecuaria apenas subió 0,1 por ciento, mientras que las exportaciones extractivas mostraron un salto de 71 por ciento, alcanzando 2 078 millones de dólares.

Dentro de la producción manufacturera, la industria automotriz registró 16 566,8 millones de dólares, con un aumento del 8,2 por ciento, aunque sus ventas a Estados Unidos contrajeron un 5,8 por ciento; las exportaciones a otros mercados aumentaron un 22,5 por ciento. Las exportaciones no automotrices crecieron un 45,8 por ciento, situándose en 49 120,2 millones de dólares.

Conforme a Gabriela Siller Pagaza, directiva de Análisis Económico Financiero de Banco Base, el mayor aporte provino de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, aunque el perfil de exportación mexicano se ha deteriorado por la menor magnitud de valor agregado comparado con las mercancías automotrices. La debilidad del sector automotriz se debe, en parte, a la dinámica comercial con Estados Unidos y a los aranceles sectoriales que afectan dichas mercancías.

Las importaciones totales se ubicaron en 67 521,8 millones de dólares, creciendo un 24,1 por ciento. El crecimiento impulsó las importaciones no petroleras, mientras que las petroleras alcanzaron 62 779,1 millones de dólares, un alza del 26,4 por ciento. El incremento en la compra de bienes intermedios (54 228,3 millones de dólares) fue de 29,8 por ciento interanual.

En abril, la balanza comercial registró un saldo de 4 520 millones de dólares, indicando que México vendió más de lo que importó, aunque el superávit descendió respecto al mes de marzo (5 932 millones de dólares). Gerónimo Ugarte Bedwell, economista jefe de Valores Mexicanos en Casa de Bolsa Valmex, afirmó que el superávit de abril confirma la consolidación del sector externo no petrolero como vector principal de expansión del comercio exterior; sin embargo, la posición externa sigue expuesta a riesgos estructurales.

La contracción sostenida en los volúmenes de exportación petrolera limita su capacidad como amortiguador del saldo comercial, y el sector automotriz muestra signos de desaceleración en un entorno de elevada incertidumbre ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.





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