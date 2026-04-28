México Registra Incremento Significativo en la Ocupación Durante el Primer Trimestre de 2026

La ENOE revela un aumento de 422 mil personas ocupadas en comparación con 2025, consolidando a México como el país con la tasa de desocupación más baja de la OCDE. El IMSS también reporta la creación de más de 207 mil puestos de trabajo afiliados y un aumento en el salario base de cotización.

La conferencia de prensa matutina de este lunes reveló datos alentadores sobre la situación laboral en México, destacando un incremento significativo en la ocupación durante el primer trimestre de 2026.

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se registraron 422 mil personas adicionales empleadas en comparación con el mismo período del año anterior, 2025. Este aumento consolida a México como el país con la tasa de desocupación más baja entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un logro que subraya la fortaleza del mercado laboral nacional.

La tasa de desocupación ha experimentado una reducción constante, pasando del 2.7 por ciento en enero, al 2.6 por ciento en febrero y finalmente al 2.4 por ciento en marzo de 2026. Esta tendencia a la baja indica una mejora continua en las oportunidades de empleo para la población mexicana. El incremento de 240 mil personas ocupadas en un solo mes fue particularmente notable, con un crecimiento significativo en sectores como restaurantes, servicios profesionales y otros servicios diversos.

Además, el nivel de pobreza laboral ha alcanzado su punto más bajo desde que existen registros, situándose en un 32.3 por ciento, lo que demuestra un impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Analizando un período más amplio, desde enero de 2019 hasta marzo de 2026, se han generado un total de 6.9 millones de empleos en México. De estos, 4 millones corresponden a empleos formales, representando el 58 por ciento del total.

Esta proporción significativa de empleos formales es crucial, ya que ofrece a los trabajadores mayores beneficios y seguridad laboral. El secretario Bolaños López enfatizó que estos datos reflejan una economía dinámica y en crecimiento, con condiciones laborales mejoradas para los trabajadores y una recuperación sostenida del empleo.

Sin embargo, también se reconoció la importancia de considerar el empleo informal, un aspecto que es monitoreado por otras instituciones. En este sentido, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, señaló que la ENOE abarca tanto el empleo formal como el informal, mientras que los datos del IMSS se centran específicamente en los trabajos formales.

Durante el año 2026, el IMSS ha reportado la creación de 207 mil 604 puestos de trabajo afiliados, lo que equivale a una tasa anual del 0.9 por ciento. En marzo, se alcanzó la cifra máxima para este mes, con un total de 22 millones 724 mil 680 puestos de trabajo afiliados al IMSS, un número récord que evidencia la expansión del empleo formal en el país.

Además de la creación de empleos, se ha observado un incremento en el salario base de cotización, que aumentó en 44 pesos, lo que representa un 7.1 por ciento en los últimos 12 meses. El salario base de cotización ahora se sitúa en 663.5 pesos diarios cotizados por los trabajadores del IMSS. Este aumento salarial contribuye a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y a impulsar el consumo interno.

Los funcionarios destacaron que estos resultados son el fruto de las políticas implementadas por el gobierno para fomentar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleos. Se espera que esta tendencia positiva continúe en los próximos meses, consolidando a México como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo económico.

La combinación de una baja tasa de desocupación, un aumento en el empleo formal y un incremento en los salarios base de cotización crea un panorama favorable para la economía mexicana y para el bienestar de sus ciudadanos. La información presentada durante la conferencia de prensa subraya la importancia de mantener políticas públicas que promuevan el crecimiento económico inclusivo y la generación de empleos de calidad.

La Razón continuará informando sobre la evolución del mercado laboral en México y los esfuerzos del gobierno para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores





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