México registra mayor mejora en paz y seguridad en una década, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México alcanzó en 2025 una de las cifras más relevantes en materia de seguridad de los últimos años al presentar los resultados más recientes del Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Durante su conferencia matutina afirmó que el país registró una mejora de 5.1 por ciento en los indicadores de paz y seguridad, cifra que calificó como la más importante desde que comenzó a medirse este estudio internacional. Según los datos del informe, el punto más crítico del índice se registró en 2019, año a partir del cual comenzó una recuperación gradual en diversos indicadores relacionados con violencia y criminalidad.

México alcanzó en 2025 una de las cifras más relevantes en materia de seguridad de los últimos años. Así lo destacó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar los resultados más recientes del Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el país registró una mejora de 5.1 por ciento en los indicadores de paz y seguridad, cifra que calificó como la más importante desde que comenzó a medirse este estudio internacional. Según los datos del informe, el punto más crítico del índice se registró en 2019, año a partir del cual comenzó una recuperación gradual en diversos indicadores relacionados con violencia y criminalidad..





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