México registra un récord histórico de Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026 la IED en México alcanzó 23 590,6 millones de dólares, superando a sectores tradicionales como remesas y turismo, con un crecimiento del 10,3 % y un repunte notable en reinversiones, a pesar de la caída en cuentas entre compañías.

En el primer trimestre de 2026, México se posicionó como uno de los destinos más atractivos para la Inversión Extranjera Directa , con un total de 23 590,6 millones de dólares que se registró un crecimiento interanual del 10,3 %.

Este dato, que proviene de la Secretaría de Economía y del Banco de México, demuestra un repunte sostenido tanto en nuevas inversiones como en reinversiones, aunque el sector de cuentas entre compañías experimentó una baja de 336,1 millones de dólares, marcando una caída del 110,7 %. En contraste, las reinversiones se dispararon a 22 221,5 millones de dólares, un aumento del 33,4 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta tendencia indica que los negocios ya consolidados en México están vertiendo más capitales en el país, reforzando la estabilidad y la continuidad de los proyectos empresariales. Los datos también revelan la importancia de la IED frente a otros flujos de divisas.

En el mismo trimestre, la llegada de remesas ascendió a 14 698,43 millones de dólares, mientras la fase de turismo generó 10 286,6 millones de dólares; ambos sectores quiebra en comparación con la magnitud de la IED, que tuvo un valor 1,6 veces mayor que las remesas y 2,2 veces superior al ingreso por turismo. Asimismo, la cantidad de visitantes internacionales alcanzó 26,22 millones, lo que representó un 10,2 % de incremento anual, pero el gasto promedio de estos turistas no mostró un crecimiento sólido, pues la mayoría viajó solo un día y su capacidad de gasto es limitada.

Por otro lado, el sector agropecuario reportó exportaciones por 5 856,02 millones de dólares, cifra que constituye una cuarta parte del flujo total de IED, pero que se ha reducido 7,6 % frente al año 2025, atribuible a las crecientes restricciones comerciales y a la contracción de los mercados de tomate, aguacate, azúcar, chile y frutos rojos. Expertos señalan que la IED desempeña un papel clave en la modernización de la infraestructura y la creación de empleos, además de fortalecer la competitividad de México a largo plazo.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, destacó que este flujo de capitales es un motor esencial para el desarrollo económico del país, mientras que el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, subrayó la importancia de que los inversionistas internacionales reconfirmen su confianza ante la inflación de la presencia en México. No obstante, la contracción real del poder adquisitivo de los hogares, evidenciada por la caída del 11,9 % en las remesas en términos reales, plantea retos adicionales.

En cuanto a la trayectoria histórica, el pico de IED en México se alcanzó en 2013, con 48 356,8 millones de dólares. Desde entonces, el país ha logrado mantener un flujo constante de inversiones extranjeras, con un enfoque cada vez mayor en sectores tecnológicos y de servicios.

La combinación de estos elementos posiciona a México como una plataforma de crecimiento donde la inversión extranjera no solo aporta financiamiento, sino también tecnología, experiencia y acceso a nuevos mercados, aspectos fundamentales para consolidar la economía mexicana en un entorno global cada vez más competitivo





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