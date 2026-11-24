El secretario de Salud, David Kershenobich, detalla que México tiene 12 casos activos de sarampión y 10 millones de dosis disponibles para contener la enfermedad y mantener la vigilancia epidemiológica.

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, anunció este martes 24 de noviembre que el país mantiene actualmente 12 casos activos de sarampión en su territorio. Este informe se dio durante la conferencia matutina regular, donde el funcionario detalló la situación epidemiológica actual y la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a la enfermedad.

Estrategia de vacunación y reducción de contagios

La reducción significativa en el número de infecciones registradas se atribuye directamente a la intensa campaña nacional de inmunización que el Gobierno federal ha impulsado durante los últimos meses. Kershenobich explicó que la participación activa de la población en estas jornadas ha sido fundamental para contener el brote y minimizar el riesgo de propagación comunitaria del virus.

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Los 12 pacientes identificados como casos activos se encuentran aislados bajo control médico, lo que indica que el sistema de vigilancia está funcionando para evitar que los contagios se extiendan. La autoridad sanitaria destacó que la respuesta positiva de la ciudadanía a los llamados para vacunarse ha sido un factor clave para desactivar la dinámica de transmisión del sarampión en diferentes regiones.

Disponibilidad de 10 millones de dosis preventivas

Para garantizar la prevención de nuevos contagios y asegurar la cobertura necesaria, México cuenta con un stock estratégico de 10 millones de vacunas contra el sarampión. Esta disponibilidad permite a las autoridades sanitarias ampliar la cobertura de inmunización, no solo para los grupos de mayor riesgo, sino para fortalecer la inmunidad de rebaño en todo el territorio nacional.

La autoridad señaló que la disponibilidad de este volumen de dosis es esencial para continuar con las labores de prevención a largo plazo. Esta reserva garantiza que, ante cualquier nuevo brote o necesidad de refuerzo, las autoridades de salud pública podrán actuar con celeridad para proteger la salud de la población mexicana.

Objetivo de certificación libre de transmisión

Uno de los objetivos estratégicos a mediano plazo es que México pueda recuperar su reconocimiento como país libre de transmisión de sarampión. Este estatus, otorgado por organismos internacionales de salud, requiere el cumplimiento de criterios epidemiológicos estrictos que demuestren la ausencia de circulación del virus durante un período prolongado.

David Kershenobich reconoció que la certificación no se obtiene de manera inmediata tras la disminución de los casos activos. El funcionario explicó que, cuando se presenta un brote como el reciente, se necesita un tiempo considerable para poder alcanzar nuevamente este estatus de libre transmisión, cumpliendo con todas las condiciones establecidas.

Continuidad de la vigilancia epidemiológica

A pesar de la reducción de casos y el éxito inicial de las campañas, las autoridades sanitarias mantienen el nivel de alerta y las acciones de vigilancia epidemiológica en todo el país. Esta medida es crítica para evitar un nuevo repunte de la enfermedad y para monitorear cualquier posible caso importado o transmisión local.

La estrategia de inmunización continuará con sus labores de prevención para fortalecer la cobertura y contribuir al control de otras enfermedades infecciosas a futuro. Los beneficios de esta estrategia de salud pública podrán observarse claramente durante los próximos años, consolidando la seguridad sanitaria del país.