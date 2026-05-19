Mexico Requests for Extradition of Individuals haya Not Yet Proceeded from US, President Sheinbaum Explains the Logistical Challenges

The Government of Mexico submitted a total of 269 extradition requests to the United States, spanning from December 1, 2018 to May 13, 2026. However, none of these requests has been fulfilled as of yet. This lack of resolution is due to several factors, including logistical challenges and lack of evidence or proper justifications from the United States on refusing the extradition requests.

El Gobierno de México solicitó el 1 de diciembre de 2018 hasta el 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos 269 extradiciones, entre ellas a Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y a implicados en el caso Ayotzinapa y en desfalcos al gobierno, sin embargo, ninguna de ellas ha procedido todavía.

El titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que en los últimos casi ocho años a México se le negaron 36 de las 36 peticiones que ha realizado. Entre las peticiones rechazadas por Estados Unidos están los casos siguientes: -Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, solicitado por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -Víctor Manuel “N”, buscado por el delito de delincuencia organizada, rechazada por no ser delito violento.

-Rafael “N” y Elías “N”, relacionados con el delito de delincuencia organizada, rechazados porque no es delito violento. -José Ulises “N”, juez del caso Ayotzinapa, buscado por el delito de delincuencia organizada, rechazado por falta de información adicional y pruebas sobre el proceso. -Pablo “N”, implicado en el caso Ayotzinapa y buscado por delincuencia organizada, rechazada por no ser extradición. -William “N”, señalado de trata de personas, extradición negada por el gobierno de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que Estados Unidos no haya procedido a las solicitudes de extradición que ha presentado México desde 2018 y consideró que en la relación bilateral debería haber reciprocidad





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