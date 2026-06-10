Mexico's National Soccer Team Leads in Price for World Cup Tickets

The Mexican National Soccer Team, known as the 'Tri', has the highest average price for World Cup tickets, with an initial cost of over $2,200 per ticket, equivalent to almost 38,000 pesos. This is more than double the average price for other teams, including Argentina, Spain, England, and France, and even more than three times the average price for teams like Egypt and New Zealand.

A menos de 24 horas de que inicie la Copa del Mundo en la Ciudad de México, los partidos del Tri lideran la lista de precios base promedio por boleto en casi 40 mil pesos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - En plena cuenta regresiva a menos de 24 horas de que se inaugure la Copa del Mundo, la selección mexicana de futbol encabeza la lista de entre los 48 equipos participantes en el torneo con el precio base más elevado para presenciar un partido durante el Mundial.

De acuerdo con el portal Ticketdata, especializado en el comportamiento de los mercados y sus localidades en espectáculos deportivos, comprar una localidad para ver al Tri es la más cara con costo promedio de inicio que supera los 2 mil 200 dólares, lo que equivale a poco más de 38 mil pesos. Dicha cantidad representa más del doble que Argentina —$1,070— España —$969— e Inglaterra —$807— selecciones que ocupan los primeros lugares de la clasificación de la FIFA y consideradas entre las favoritas para alzarse con el título, e incluso más del triple que otro representativo contendiente a ganar el torneo como lo es Francia —$750— y que de la media de los 48 participantes, fijada en 732 dólares.

Lejos de México en el segundo lugar y con más de 650 dólares de diferencia, se encuentra Portugal, seguido de Brasil y Colombia, en una lista que además de la selección mexicana, muestra a otros tres países latinoamericanos, incluido Argentina, vigente campeona del mundo, y que se ubica en la octava posición. En contraste, Egipto se encuentra en el último lugar de la clasificación, con 326 dólares, seguido de Irán, con 334 y Nueva Zelanda, con 338.

En los que se refiere las sedes y en concordancia con el costo del precio base disponible en el mercado, la Ciudad de México ocupa el primer lugar con un promedio por boleto en su costo inicial de mil 691 dólares, con Miami y Guadalajara en la segunda y tercera posición, con mil 356 y mil 258, respectivamente, mientras que Monterrey ocupa el octavo lugar, con 666 dólares.

Desde que se dieron a conocer los precios oficiales de los boletos y la modalidad de tarifas dinámicas, la FIFA ha navegado en medio de la controversia al considerar cifras excesivas y que han derivado en diversos señalamientos, uno de los más recientes, postulado por Florian Ederer, economista de la Universidad de Boston, quien sospecha que el máximo organismo del futbol está revendiendo entradas a menor precio por medios no oficiales para partidos de baja demanda.

Hace un par de semanas, las fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey, Letitia James y Jennifer Davenport, iniciaron una investigación conjunta para que FIFA explique la forma en la que han vendido los boletos para el Mundial, luego de las numerosas quejas por parte de los aficionados y que involucran presuntas irregularidades y prácticas engañosas.

Apenas un día después de que el Fulham anunció su salida, los Wolves hicieron oficial el retorno del llamado ‘Lobo Mexicano’ en su apuesta para regresar a la Liga PremierPor qué el Mundial 2026 será el menos sustentable de la historia a pesar de las promesas de la FIFA Gianni Infantino, ofreció una rueda de prensa a un costado del Estadio Ciudad de México. Afirmó que esta Copa del Mundo será ‘la más incluyente y la más representativa’ que hasta ahora se ha jugado





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