Mexico's Third FIFA World Cup: Political and Social Tensions, High Prices, and Legal Battles

The upcoming FIFA World Cup in Mexico is marked by political and social unrest, with high prices for tickets and restricted television coverage. There are also legal battles over the use of stadium facilities and the prohibition of food and beverages. The economic impact is estimated at $40 billion for the hospitality and entertainment sectors. In Monterrey, access to the stadium will be free, but there is a sale of preferential spaces, guaranteeing a close view of the screen. The increase in hotel prices in Mexico City (300% compared to the low season) has led to a 60% decrease in reserved hotel occupancy compared to the expected 80%, resulting in lower prices and affecting those who planned in advance. There are also conflicts over the use of the Estadio Banorte stands and the prohibition of food and beverages, which have reached the courts. The money is the main topic. In the background, governments struggle to fulfill their commitments to FIFA and fans, with mobility and security concerns, and a lack of transparency and public concern about sports development and practice.

GCDMXLa próxima semana inicia el tercer mundial de la FIFA en el que México es anfitrión y el ambiente político y social está enrarecido. La afición está entusiasmada, pero un poco distante.

El dinero se ha convertido en el protagonista como nunca antes en la historia de esta competición. Uno de los motivos principales de conversación son los exorbitantes precios de los boletos para asistir a los partidos y su transmisión restringida por la televisión y, que son la forma gratuita de ver los partidos del mundial en algunas ciudades sede, están sitiados por las marcas comerciales y la venta de productos controlados o auspiciados por los organizadores o las autoridades.

La derrama económica global se estima en 40 mil millones de dólares para los sectores de hospitalidad y entretenimiento





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