México se consolida como el país más peligroso para la prensa en América Latina durante 2025

El informe Estructuras del Silencio de Artículo 19 revela un aumento en la violencia letal, el acoso judicial y la censura contra periodistas en México, subrayando un patrón de impunidad estructural.

El panorama para la libertad de prensa en México ha alcanzado niveles críticos durante el año 2025, según revela el exhaustivo informe titulado 'Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia' publicado por la organización internacional Artículo 19 .

Los datos presentados son alarmantes: se registraron siete asesinatos y una desaparición forzada, posicionando a México como la nación con la mayor violencia letal contra el gremio periodístico en toda América Latina durante este periodo. Esta tendencia se alinea con una crisis regional donde, junto a Guatemala y Honduras, se contabilizaron doce homicidios de comunicadores en un solo año.

El organismo advierte que estas tragedias no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón sistemático de impunidad que envía un mensaje aterrador al resto de los profesionales de la información, quienes operan en un entorno donde informar conlleva riesgos extremos para su integridad física y emocional. Más allá de la violencia letal, el informe documenta un total de 451 agresiones contra la prensa, desglosadas en diversas modalidades de acoso y presión.

Un 44.12% de estos casos se clasifican como la creación de un ambiente hostil, mientras que el 33.48% representa abusos directos del poder público y un 11.75% corresponde a violencia física y ataques directos. Las amenazas se han consolidado como una herramienta recurrente de intimidación, con 112 casos documentados, lo que significa que, en promedio, cada cuatro días un periodista en México es amenazado.

Asimismo, se identificaron 65 casos de estigmatización, de los cuales el 60% fueron impulsados por autoridades gubernamentales o partidos políticos. Según Artículo 19, estos discursos no son simples opiniones, sino mecanismos que habilitan la violencia posterior al deslegitimar la labor informativa en contextos de alta impunidad. El aparato estatal también ha sido señalado como un instrumento de censura indirecta a través del acoso judicial.

Durante 2025, 67 periodistas y medios de comunicación fueron blanco de procesos legales, distribuidos en ámbitos electorales, penales, civiles y administrativos. El informe subraya que el objetivo de estas acciones no es necesariamente lograr una sentencia condenatoria, sino desgastar y castigar el ejercicio periodístico mediante el propio proceso legal. En el 73.13% de estos casos, los demandantes fueron funcionarios o actores políticos, transformando el sistema de justicia en una herramienta de represión.

Geográficamente, la Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentraron la mayor cantidad de agresiones, mientras que en estados como Sinaloa prevalece una peligrosa cultura de autocensura debido al miedo a las represalias. La crisis se extiende al desplazamiento forzado y la opacidad gubernamental. Se registraron al menos dos casos de desplazamientos internos en Michoacán, lo que conlleva la destrucción de la vida profesional y personal del periodista.

En cuanto al derecho de acceso a la información, se observa un deterioro sistémico caracterizado por respuestas incompletas, inexistencias injustificadas y una pérdida de trazabilidad documental. Resulta particularmente grave la actuación del órgano Transparencia para el Pueblo, el cual desechó el 99.6% de los recursos de revisión recibidos en sus primeros meses, priorizando la depuración administrativa sobre el análisis de fondo.

Finalmente, el reporte menciona la presencia de censura digital, con 17 casos de restricción de contenidos, cerrando así un ciclo de hostilidad que afecta directamente el derecho de la sociedad mexicana a estar informada





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