México se prepara para enfrentar a Serbia en el último amistoso antes del Mundial

El Tri cierra su fase de preparación con un duelo nocturno contra Serbia. El partido se transmitirá en múltiples horarios y plataformas, incluyendo ViX, Canal 5 y TUDN, ofreciendo a los aficionados diversas opciones para seguir la acción.

Los 48 equipos que formarán parte del próximo torneo de la FIFA ya tienen sus calendarios listos y se preparan intensamente para la fase de clasificación.

Entre todos ellos, el último encuentro de preparación se ha convertido en el más esperado: la selección mexicana, conocida como el Tri, se medirá en la cancha contra la selección de Serbia en un duelo que marcará el último paso antes del inicio oficial de la competición. Este partido, que se llevará a cabo en la noche, será el cierre de la serie de amistosos que han permitido a los jugadores afinar sus tácticas, fortalecer la química grupal y probar las formaciones que el cuerpo técnico ha planteado para los desafíos que se avecinan.

La atmósfera es de gran expectación tanto para los aficionados como para los analistas, ya que se espera que el encuentro sirva como termómetro de la capacidad del Tri para enfrentar a rivales de alto nivel y ajustar los últimos detalles antes de la gran cita mundialista. El choque entre México y Serbia está programado para iniciar a la 1:00 pm, hora del centro de México.

En los Estados Unidos, el horario correspondiente será a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT, facilitando la sintonía a una audiencia continental. La transmisión del partido en territorio estadounidense se realizará a través de la plataforma digital ViX, lo que permitirá a los seguidores acceder al contenido en dispositivos móviles, televisores inteligentes y navegadores web sin depender de la señal tradicional.

En México, la cobertura será más amplia: los televidentes podrán ver el encuentro en Canal 5, en el canal deportivo TUDN y, por supuesto, también a través de la misma plataforma ViX. La disponibilidad en múltiples canales garantiza que los aficionados tengan diversas opciones para seguir la acción en tiempo real, lo que aumenta la exposición del deporte y fomenta la interacción social en redes y foros de discusión.

Además de la transmisión televisiva y digital, el partido será accesible mediante la aplicación oficial de TUDN, la página web tudn.com y la app de la cadena, lo que reforzará la estrategia multicanal del medio para captar a una audiencia joven y habituada al consumo de contenido bajo demanda. Los horarios de inicio se irán repitiendo en diferentes franjas horarias a lo largo del día, con citas a las 11:00 am, 1:10 pm, 6:00 pm y 8:00 pm (hora del centro de México), cada una con sus equivalentes en zona oriental, central y del Pacífico de EE.

UU. Cada ventana de transmisión está pensada para maximizar la cobertura y ofrecer a los seguidores múltiples oportunidades de sintonizar el juego según sus rutinas diarias. Con una programación tan flexible y una infraestructura de difusión robusta, el Tri buscará no solo demostrar su calidad en el terreno de juego, sino también consolidar una base de hinchas cada vez más comprometida y entusiasta, lista para acompañar a la selección en los desafíos que el Mundial le presentará





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