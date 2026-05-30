México se enfrenta a una economía que prácticamente no crece, una mayor estabilidad de precios y reservas internacionales significativamente mayores. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también es una preocupación.

México se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un contexto económico diferente al de 1986. La nación se enfrenta a una economía que prácticamente no crece, una mayor estabilidad de precios y reservas internacionales significativamente mayores.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también es una preocupación. En 1986, México padecía una severa crisis inflacionaria y una dependencia al petróleo que prácticamente colapsó la economía. La situación era catastrófica en términos de pérdida de producto y de colapso de la balanza de pagos y de las finanzas públicas.

La caída en los ingresos petroleros y la escasez de recursos crediticios del exterior agudizaron las dificultades a las que se venía enfrentando la economía en años previos. La situación actual de México se describe como un periodo de estancamiento económico acompañado de políticas redistributivas





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