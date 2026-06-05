México simplifica los avisos aduaneros y enfrenta controversias en taxis del AICM mientras la industria manufacturera y el retail se reconfiguran

Las autoridades mexicanas eliminarán la dictaminación de los avisos de comercio exterior, convirtiéndolos en trámites autogestivos, al tiempo que se intensifican las investigaciones sobre prácticas anticompetitivas en el mercado de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El cierre de la planta de Stanley Black & Decker en Puebla refleja la presión de la competencia asiática, mientras Grupo La Comer invierte 80 millones de pesos en una nueva sucursal de Sumesa en Coyoacán.

Las autoridades mexicanas encargadas del comercio exterior y la transformación digital han anunciado una reforma importante en la gestión de los Avisos de trámites aduaneros.

A partir del 4 de mayo de 2026 la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones eliminarán la necesidad de obtener una dictaminación expresa para la presentación de los Avisos a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior (VUCEM). Con esta medida, los avisos pasarán a considerarse trámites autogestivos, lo que reduce significativamente la carga administrativa y acelera los tiempos de atención.

La ATDT acompañó a las dependencias en el proceso, garantizando que la simplificación se mantenga bajo los principios de estandarización, interoperabilidad, uso responsable de datos, trazabilidad y seguridad de la información, sin perder el enfoque centrado en el usuario. Aunque la dictaminación desaparezca, los avisos continúan cumpliendo la función de notificar la realización de actividades reguladas; por ello, los contribuyentes no quedan exentos de cumplir la normativa vigente ni de someterse a verificaciones, vigilancia y controles efectuados por la SE, el SAT y la ANAM.

Asimismo, se mantendrán las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. Existen excepciones claras: los avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos, de exportación de tomate fresco y de importación de máquinas de funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico utilizadas en sorteos al azar, así como las modalidades de modificación de alta de domicilio de plantas, bodegas o almacenes bajo los regímenes IMMEX y PROSEC, no serán objeto de la simplificación.

En otro plano, el mercado de taxis autorizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vuelve a ser foco de controversia. Un bloque conformado por Yellow Cab, Sitio 300, Porto Taxi, Confort Unlimited, Nueva Imagen, Aerotaxi, TaxiRide y T&M controla alrededor de 1,200 unidades y ha sido señalado por prácticas que favorecen a las grandes empresas en la ubicación y distribución de las cajas de venta de boletos dentro de las terminales.

Estas prácticas, según la autoridad de competencia, han limitado la competitividad de operadores más pequeños como Casadey, PSTA y Prho Taxi, reproduciendo un historial de sanciones que incluye multas de 63 millones de pesos al AICM en 2016 y multas posteriores de 23.6 millones por acuerdos de sobreprecio que afectaron a 12 millones de pasajeros entre 2011 y 2015. Por su parte, el cierre de la planta de Stanley Black & Decker en Puebla, tras 59 años de operaciones, evidencia la presión estructural que enfrenta la industria manufacturera mexicana.

La compañía citó la creciente competencia de productos asiáticos de bajo costo, que a menudo eluden reglas de origen y vulneran patentes y derechos de propiedad intelectual. Este fenómeno aumenta la brecha de costos en comparación con fabricantes locales, que ya lidian con mayores cargas laborales, fiscales, ambientales y regulatorias.

La pérdida de una planta con casi seis décadas de historia envía una señal de alerta sobre la capacidad del país para retener inversiones manufactureras de largo plazo y proteger el empleo. En contraste, el sector minorista muestra señales de expansión. Grupo La Comer anunció una inversión de 80 millones de pesos para abrir una nueva sucursal de su cadena Sumesa en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Esta apertura eleva a 94 el número total de unidades del grupo a nivel nacional, generando nuevos empleos formales y reforzando su presencia en una de las áreas urbanas con mayor densidad de consumidores del país. La inversión forma parte de una estrategia de crecimiento que busca ampliar la cobertura en el mercado de autoservicios y consolidar la marca en zonas de alta demanda





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