Adán Sánchez marcó el gol decisivo ante Rumania en el Mundial Sub 17 en Doha. México avanza a enfrentar a Camerún el 24 de noviembre.

La Selección de México Sub 17 obtuvo su primera victoria en el Mundial de la categoría con un contundente marcador de 1-0 ante Rumania. El desarrollo del partido en Doha, Catar, quedó definido por una jugada individual brillante que cambió el rumbo del encuentro en la segunda mitad.

Gol de Adán Sánchez decide el partido

La jugada sellada por Adán Sánchez al minuto 54 resultó ser el movimiento clave para concretar el triunfo del equipo azteca. Este golazo del joven atacante no solo equilibró la presión del primer tiempo, sino que también permitió a México demostrar resiliencia y efectividad ofensiva cuando más se necesitaba. La intervención de Sánchez es el momento decisivo que cierra el marcador final ante los rumanos.

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Táctica y desarrollo del encuentro

Durante la primera mitad, México no consiguió el dominio suficiente para derrumbar a la defensa de Rumanía. El equipo tuvo que esperar hasta la segunda mitad para imponer su juego, donde el delantero Da'vian Kimbrough se adelantó hacia el arco rumano. Kimbrough cedió el esférico a Sánchez, quien tuvo el espacio necesario para concretar el 1-0 y dar la victoria a su selección.

Historial y próximo desafío contra Camerún

En los mundiales Sub 17, el conjunto azteca cuenta con un historial sólido que incluye dos victorias previas y la disputas de dos finales. La expectativa ahora se desplaza hacia el próximo encuentro, agendado para el martes 24 de noviembre ante la Selección de Camerún. México busca mantener su racha positiva y seguir avanzando en el torneo continental.