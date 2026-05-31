México supera 1-0 a Australia en ensayo previo al Mundial

La selección mexicana de fútbol derrotó 1-0 a Australia en un partido amistoso de preparación disputado en el Rose Bowl de Pasadena. El gol de Johan Vásquez de cabeza reflejó el dominio mexicano en la primera parte. El entrenador Javier Aguirre utilizó el encuentro para probar jugadores y rotar la plantilla antes de la lista final del Mundial.

La selección mexicana de fútbol se impuso por 1-0 a Australia en un partido amistoso disputado en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California. El único gol del encuentro llegó en la primera mitad, concretamente a los 27 minutos, tras un saque de esquina que Johan Vásquez aprovechó con un certero cabezazo.

Este tanto reflejó la superioridad mostrada por el conjunto dirigido por Javier Aguirre durante gran parte del juego. México controló los hilos del partido desde el inicio, generando múltiples ocasiones de peligro que obligaron al arquero australiano Mathew Ryan a intervenir en varias acciones. Destacó la movilidad y presión de los mediocampistas y delanteros mexicanos, que mantuvieron a Australia en su propia área durante largos periodos.

Antes del gol, Guillermo Martínez tuvo un remate directo que desvió Ryan, y posteriormente, una jugada de peligro fue anulada por fuera de juego. Tras el descanso, Aguirre realizó una serie de sustituciones para dosificar a sus jugadores y probar diferentes combinaciones, aprovechando el carácter de ensayo del encuentro.

El entrenador mexicano utilizó este espacio para evaluar a varios integrantes de su convocatoria, especialmente a aquellos que se encuentran en la fase final de recuperación de alguna lesión, de cara a la definitive lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo. Australia, por su parte, mostró destellos de calidad en contragolpes, aunque no logró concretar en las ocasiones que tuvo, como un remate de Mohamed Toure que se fue desviado.

La defensa mexicana, liderada por Johan Vásquez, cumplió con solvencia y apenas permitó claras opciones de gol. El árbitro estadounidense Rubiel Vázquez amonestó a Jacob Italiano de Australia y a César Huerta de México. El partido, ante un público de aproximadamente 89.000 personas, sirvió como preparación final para México, que afrontará su último amistoso el 4 de junio contra Serbia, antes de debutar en el Mundial el 11 de junio contra Sudáfrica en el partido inaugural.

Por su lado, Australia continuará su preparación para el torneo, donde compartirá grupo con Francia, Túnez y Dinamarca. La victoria proporciona confianza al equipo mexicano, aunque también deja interrogantes sobre la efectividad ofensiva y la profundidad del banquillo, temas que Aguirre deberá resolver antes de la cita mundialista





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