La Selección Mexicana Sub-12 venció a Venezuela 9-8 para llegar a la final del Panamericano 2026. El viernes 27 de noviembre disputará el oro contra EE.UU. y su boleto al Mundial 2027.

La Selección Mexicana Sub-12 ha asegurado su participación en la final del Campeonato Panamericano 2026 al derrotar de manera convincente a la selección de Venezuela con un marcador de 9 a 8. Este triunfo, obtenido durante el cierre de la Súper Ronda del torneo, otorga al combinado nacional el acceso a la medalla de oro en la competencia que se desarrolla en República Dominicana. El éxito confirma uno de los objetivos primordiales del equipo, que es garantizar su clasificación automática a la Copa Mundial de Beisbol Sub-12 programada para 2027 en Taiwán.

Detalles de la Clasificación al Panamericano 2026

El equipo mexicano cerró la fase de Súper Ronda como el líder del grupo con un récord impresionante de cuatro victorias y una sola derrota. En el balance total del campeonato hasta este momento, el desempeño de la novena tricolor incluye seis triunfos y un único revés, el cual fue sufrido ante Cuba, siendo esta la única selección que logró vencer a México en lo que va del evento. La clasificación a la gran final se selló mediante una remontada dramática ante Venezuela, donde el equipo llegó a la sexta entrada con un marcador adverso de 8 a 7. Ramón Alberto Figueroa fue la figura clave al conectar un imparable con las bases llenas, impulsando las dos carreras necesarias para asegurar la victoria y el pase al siguiente round.

Also read Repunte de Homicidios en México: Ruptura de Tendencia en Octubre 2026

Historial y Posiciones en el Torneo

El recorrido de México hacia la final se ha caracterizado por un dominio ofensivo sostenido y defensas sólidas en momentos cruciales. A lo largo del torneo, la Selección Mexicana Sub-12 ha demostrado una superioridad clara ante la mayoría de sus rivales. Los resultados previos destacan una goleada de 15 a 0 contra Perú y otro partido ajustado de 3 a 2 frente a Puerto Rico. Asimismo, el equipo logró imponerse por 7 a 6 a Panamá y por un marcador estrecho de 4 a 3 ante República Dominicana. Estos logros contribuyeron a consolidar su posición dominante en la tabla de posiciones, demostrando la consistencia necesaria para llegar a esta instancia decisiva.

Próximo Enfrentamiento y Horarios Finales

El siguiente y definitivo obstáculo para México será el conjunto de Estados Unidos, con quien ya cuenta un antecedente favorable. En un partido disputado el miércoles 25 de noviembre, la Selección Mexicana Sub-12 derrotó a los norteamericanos con un marcador de 5 a 2. Esta victoria previa otorga un plus psicológico y técnico al equipo tricolor antes de la gran batalla. La final del Panamericano 2026 se disputará el viernes 27 de noviembre, con un inicio programado para las 10:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá lugar en el Complejo Deportivo IPL Academy, ubicado en la localidad de San Antonio de Guerra, República Dominicana, donde ambos equipos buscan la gloria continental.