La capital del país ha preparado un evento para exponer ante extranjeros y extranjeras las costumbres, tradiciones y rica cultura del país que alberga la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez en la historia.

México unirá el popular desfile de Día de Muertos con la fiesta mundialista para exponer la tradición y cultura del país ante las visitas extranjeras.

La capital del país ha preparado un evento para exponer ante extranjeros y extranjeras las costumbres, tradiciones y rica cultura del país que alberga la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez en la historia. El evento se llevará a cabo este sábado 13 de junio en Paseo de la Reforma y contará con figuras monumentales, comparsas, música y mucha energía futbolera.

La entrada será gratuita y contará con emblemas mexicanos tradicionales y de las selecciones varonil y femenil de México, así como del deporte a nivel internacional. El desfile rendirá homenaje a las leyendas del fútbol mexicano y se extenderá aproximadamente durante dos horas. Es recomendable asistir con ropa y calzado cómodos, así como contar con elementos de hidratación durante la caminata.

El evento incluirá una trajinera gigante rodante, comparsas de los pueblos originarios: un cacomixtle, un ajolote y un colibrí, por lo que es un evento imperdible para este Mundial 2026 en México. Además, la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México la tarde de ayer jueves 11 de junio, cuya primera victoria de la competencia internacional fue reclamada por la selección Tricolor en el Estadio Azteca, ahora Banorte, ha generado gran emoción y expectación en el país.

La selección Tricolor ha demostrado su fuerza y determinación en el campo de juego, lo que ha aumentado la confianza de los aficionados y ha generado un ambiente de celebración en todo el país. La Copa Mundial de la FIFA es un evento internacional que atrae a millones de personas de todo el mundo, y México está orgulloso de ser uno de los países anfitriones de este evento.

La ciudad de México ha preparado un evento inolvidable para los visitantes y los aficionados, con una gran variedad de actividades culturales y deportivas que se llevarán a cabo durante el evento. El desfile mundialista es un evento que no se puede perder, ya que será un espectáculo con figuras monumentales, comparsas, música y mucha energía futbolera que recorrerá Paseo de la Reforma.

La entrada será gratuita y contará con emblemas mexicanos tradicionales y de las selecciones varonil y femenil de México, así como del deporte a nivel internacional. El desfile rendirá homenaje a las leyendas del fútbol mexicano y se extenderá aproximadamente durante dos horas. Es recomendable asistir con ropa y calzado cómodos, así como contar con elementos de hidratación durante la caminata.

El evento incluirá una trajinera gigante rodante, comparsas de los pueblos originarios: un cacomixtle, un ajolote y un colibrí, por lo que es un evento imperdible para este Mundial 2026 en México





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