México vence 1-0 a Australia en un partido marcado por un gol anulado y decisiones arbitrales controvertidas

El Tri se impuso frente a Australia gracias a un gol de Johan Vásquez, pero el encuentro estuvo rodeado de polémicas por un tanto anulado y varias sustituciones estratégicas del técnico Aguirre.

En un encuentro que mantuvo la atención de los aficionados hasta el último suspiro, la Selección mexicana de fútbol se impuso sobre Australia con un marcador ajustado de 1-0, aunque la victoria estuvo marcada por momentos de controversia y decisiones arbitrales que dejaron a los espectadores con la sensación de que el juego había sido más disputado de lo que el resultado final indica.

El gol que definió el partido llegó en el minuto 27, cuando Johan Vásquez, asistido por Alexis Vega, logró batir al guardameta australiano y abrió el marcador para el Tri. Desde ese momento, México supo controlar los tiempos y restringir las oportunidades del equipo visitante, que vio cómo sus intentos de reaccionar se veían frustrados por una defensa sólida y una intervención temprana del árbitro.

A lo largo de los noventa minutos, los números reflejaron la supremacía del conjunto mexicano: cuatro disparos dirigidos al arco frente a dos de Australia, lo que evidencia la mayor presión ofensiva ejercida por el Tri, pese a que solo una de esas ocasiones se materializó en gol.



Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémicas.

En la segunda mitad, los australianos reclamaron haber visto una anotación que habría puesto en igualdad de condiciones a ambos equipos, pero el VAR y el asistente de cuarto árbitro anularon la jugada, registrando en los videos oficiales la inscripción "Gol de México anulado". Aquella decisión, que quedó sin mayor explicación, generó desconcierto entre los jugadores y los seguidores, que sintieron que el resultado pudo haber sido distinto si se hubiera reconocido el tanto.

Aun así, el pitazo final llegó en el tiempo añadido 90+6 y el marcador se mantuvo inalterado, consolidando la victoria del Tri y dejando a Australia con la sensación de haber sido víctima de decisiones arbitrales desfavorables.



En cuanto a la gestión de los recursos humanos, el entrenador Javier Aguirre mostró una confianza notable en su plantel, renovando prácticamente toda la alineación al inicio del segundo tiempo.

A los 47 minutos, Raúl Rangel fue relevado en la portería, entrando César Huerta en su lugar, mientras Orbelín Pineda dio paso a Santiago Giménez dos minutos después. En la defensa, Israel Reyes Romero sustituyó a Jorge Sánchez, buscando reforzar la línea trasera. Huerta recibió la única amonestación del equipo mexicano al minuto 52, apenas tres minutos después de su ingreso, lo que subraya la disciplina general del conjunto durante el encuentro.

Por su parte, Australia realizó cambios tardíos, introduciendo a Nestory Irankunda, Aziz Behich, Awer Mabil y Cameron Burgess en los minutos finales, intentando reactivar el ataque, pero sin lograr alterar el saldo. La victoria, aunque estrecha, refuerza la posición de México en la fase clasificatoria y deja abierta la discusión sobre la intervención del VAR en los partidos internacionales





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