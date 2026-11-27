La Selección Mexicana Sub-17 enfrenta a Argentina en los octavos del Mundial 2026 el 30 de noviembre. Conoce la fecha, hora y cómo se clasifica el ganador.

La Selección Mexicana Sub-17 ha oficializado su próximo adversario para la ronda de Dieciseisavos de Final en la Copa Mundial de Qatar 2026. El equipo nacional se medirá ante su similar de Argentina el próximo lunes 30 de noviembre. Este partido clave se llevará a cabo a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, estableciendo un encuentro de alta competitividad que promete definir los pasos siguientes en el torneo juvenil.

Calendario y hora oficial del encuentro

El cronograma establecido por la organización internacional fija la fecha del enfrentamiento para el lunes 30 de noviembre. La hora de inicio se ha programado estrictamente para las 9:00 horas según la zona horaria del centro de México. Esta coincidencia en el calendario permite a los aficionados y la prensa planificar con antelación la cobertura del evento deportivo, asegurando que el duelo entre estos dos selecciones juveniles de alto nivel tenga la máxima visibilidad regional.

Also read México se juega este sábado el pase al Mundial de Brasil 2027 contra Haití

Dinámica del grupo K y clasificación

México logró avanzar a esta fase eliminatoria al consolidarse como el primer lugar del Grupo K. Su trayectoria en la fase de grupos fue sólida, lo que le otorgó el derecho a elegir o enfrentar al segundo clasificado de otro grupo. Por su parte, la Selección de Argentina, conocida como la Albiceleste, también asegura su participación tras finalizar como segundo de su sector correspondiente. Esta posición refleja un rendimiento competitivo que les permite entrar en los octavos con la moral alta y la experiencia de haber superado la primera barrera continental e internacional.

Historial reciente y resultados previos

El camino de Argentina hacia los Dieciseisavos estuvo marcado por resultados mixtos que demostraron su capacidad de adaptación. Durante el torneo, la selección argentina perdió un encuentro importante contra Australia, lo que añadió presión a sus próximos partidos. Sin embargo, el equipo logró recuperar el equilibrio al conseguir un empate frente a Dinamarca, un rival europeo de fuerte tradición futbolística. Para cerrar su fase de grupos, Argentina derrotó con claridad a Mozambique, asegurando así su pase a la siguiente ronda con puntos valiosos acumulados en su historial reciente.

La rivalidad entre México y Argentina

Este enfrentamiento reabre un capítulo significativo en una rivalidad que ha ganado intensidad en los últimos años. El encuentro no solo busca definir quién avanza, sino que también mantiene viva la competencia histórica entre estas dos potencias del fútbol latinoamericano. México, que busca continuar con su paso invicto en el Mundial Sub-17, verá en este partido la oportunidad de demostrar su superioridad táctica. La historia reciente sugiere que los partidos entre estos selecciones juveniles suelen ser disputados y llenos de intensidad, donde los detalles técnicos definen al ganador.

Consecuencias y siguiente oponente probable

El ganador de la llave entre México y Argentina tendrá como siguiente desafío enfrentarse al vencedor de la pareja conformada por Uruguay y Croacia. Este próximo encuentro se disputará en los Octavos de Final del Mundial de la categoría, elevando aún más las apuestas para ambos equipos. La victoria en este partido del 30 de noviembre es indispensable para mantener las aspiraciones de llegar más lejos en Qatar 2026, ya que cualquier derrota significaría el fin prematuro del sueño mundialista para estas selecciones juveniles.

Expectativas del mercado y la prensa especializada

Los analistas deportivos coinciden en que este cruce representa uno de los partidos más emblemáticos de la fase eliminatoria temprana. La presión sobre los juveniles de ambas naciones será extrema, dada la magnitud del evento global. Mientras México defiende su posición de líder de grupo, Argentina busca validar su resiliencia tras los altibajos registrados previamente. La cobertura mediática y el interés de los aficionados se centrarán en cómo los entrenadores ajustan sus estrategias para neutralizar las amenazas del equipo contrario en un escenario de eliminación directa.