Análisis del enfrentamiento entre México y Argentina en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Con México invicto y Argentina con goles recibidos, la Selección mexicana busca su tercera victoria decisiva en cuartos de final.

La Selección Mexicana de fútbol sub-17 se enfrentará a la Selección Argentina en cuartos de final del Mundial de Qatar 2026 este lunes 30 de noviembre. El partido está programado para las 9:00 horas del centro de México y representa un duelo crucial que define el avance de ambos equipos en la competencia juvenil internacional.

Historial reciente favorece a México en instancias clave

México ha eliminado a Argentina en dos de las tres ocasiones previas en las rondas decisivas de esta categoría. Este récord histórico se consolidó la noche del 14 de noviembre de 2025 en Qatar, donde ambos conjuntos empataron 2-2 y la Selección Mexicana ganó la tanda de penales por 5-4 para avanzar a octavos de final. La victoria mexicana en ese encuentro rompió una racha histórica que incluía la victoria argentina en cuartos de final de Finlandia 2003 por 2-0.

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Dominio defensivo de México frente al ataque argentino

Los números de la primera fase en Qatar 2026 muestran un contraste significativo entre ambas selecciones. México terminó como líder del Grupo K con siete puntos y sin recibir goles, manteniendo su portería imbatida en todos los encuentros. Por el contrario, Argentina avanzó como segunda del Grupo C con cuatro unidades y recibió goles en sus tres compromisos previos, lo que sugiere una vulnerabilidad defensiva que México podría explotar en este duelo de cuartos de final.

Trayectoria reciente de la Selección Mexicana juvenil

El conjunto mexicano llega a este partido de eliminación directa con una racha de resultados positivos que incluye una victoria 1-0 contra Rumania, un triunfo contundente 4-0 sobre Camerún y un empate sin anotaciones frente a Venezuela. La dirección técnica, liderada por Raúl Gutiérrez, ha logrado estructurar un juego sólido que ha permitido al equipo conservar su invicto defensivo mientras avanza en el torneo.

Desempeño irregular de la Selección Argentina en Qatar

Argentina mostró un rendimiento mixto durante su participación en Qatar 2026, con un empate 3-3 contra Dinamarca, una derrota 2-0 ante Australia y una victoria 2-1 sobre Mozambique. A diferencia de México, que no ha recibido goles en esta edición, el equipo sudamericano ha demostrado dificultades para mantener la integridad de su arco, un factor que podría resultar determinante en un partido de alta presión como este cuartos de final.

Próximos pasos y rival en octavos de final

El ganador de este encuentro entre México y Argentina se enfrentará en octavos de final al vencedor del partido entre Uruguay y Croacia, cuyo duelo está programado para jugarse el lunes. Este escenario coloca a ambos equipos en una posición estratégica donde la victoria no solo asegura el pase a la siguiente ronda, sino que también consolida la ventaja histórica y táctica que México ha demostrado poseer en enfrentamientos directos con su rival sudamericano en instancias decisivas del Mundial Sub-17.