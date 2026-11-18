Análisis completo del partido entre México y Jamaica en el Estadio Monterrey el 17 de noviembre. Conoce los detalles de la Nations League.

La Selección Mexicana liderada por el entrenador Rafa Márquez enfrenta una situación de vital importancia este martes 17 de noviembre al recibir a Jamaica en el Estadio Monterrey para el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El conjunto azteca llega con la obligación indiscutible de lograr una victoria para clasificar a las Semifinales, considerando que el marcador del encuentro de ida celebrado en Kingston finaliza con un resultado de 3-2 a favor de los rivales.

Detalles del Partido y Transmisión en Vivo

El desarrollo de este duelo decisio comenzará puntualmente a las 8:30 pm en el estadio regiomontano, donde las condiciones del clima son favorables para el espectáculo deportivo. La temperatura se mantiene en un agradable 15 grados centígrados con una probabilidad de lluvia extremadamente baja del 15 por ciento, lo que garantiza una superficie de juego óptima. Los aficionados que deseen seguir la acción en tiempo real podrán sintonizar la transmisión EN VIVO por televisión abierta a través de Azteca Siete desde las 8:20 PM, asegurando la cobertura nacional de este evento deportivo de alto nivel.

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El Reto Táctico de Rafa Márquez y el Equipo

El historial reciente del técnico Rafa Márquez en este proceso muestra una necesidad urgente de cambio de tendencia, ya que en sus últimos cinco partidos ha acumulado tres derrotas, incluyendo el duelo anterior oficial contra Jamaica. Este enfrentamiento en casa representa la mejor oportunidad para que el combinado nacional modifique su rumbo y demuestre capacidades competitivas sólidas ante su propia afición. Las ligeras modificaciones en la plantilla respecto a la presentación hace casi cinco meses en el Mundial 2026 generan múltiples incógnitas sobre la formación titular y la estrategia a implementar en el campo de juego.

Clasificación Actual y Ranking de la FIFA

La clasificación mundial de la FIFA fue actualizada este mismo 17 de noviembre, revelando un desplazamiento negativo para la Selección Mexicana que ha descendido tres posiciones. El equipo ha pasado de ocupar el lugar 10 a situarse en el 13 del mundo, dejando de formar parte del exclusivo TOP 10 del fútbol internacional. Este dato refleja la importancia estratégica del resultado en Monterrey, ya que una victoria podría ayudar a recuperar la estabilidad y el estatus competitivo que el ranking actual parece haber perdido en las últimas evaluaciones oficiales.