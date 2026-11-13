México vs Jamaica: Rafael Márquez debuta oficial en cuartos de final Concacaf Nations League

Rafael Márquez enfrenta su primer duelo oficial al mando de la Selección Mexicana ante Jamaica. Conoce fecha, hora, canales y claves del partido por los cuartos de final.

La Selección Mexicana inicia una nueva era bajo la dirección técnica de Rafael Márquez este sábado 14 de noviembre. El exdefensor enfrenta su primer partido oficial en el banquillo tricolor con un objetivo claro: clasificar al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. El duelo clave se jugará en Kingston contra la Selección de Jamaica en la ida de los cuartos de final.

Detalles del duelo y transmisión televisiva

El partido de ida contra Jamaica comienza a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Este encuentro decisivo por los cuartos de final de la Concacaf Nations League será transmitido por diversas señales. Los espectadores pueden seguir la acción en vivo a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN, Amazon Prime, Claro Sports y VIX Premium.

Also read Jamaica vs México: Historia y desafíos en cuartos de final de la Nations League

Presiones y estrategia de Rafael Márquez

Rafael Márquez llega con la tarea de defender el título de 2025 que obtuvo Javier Aguirre. La pausa internacional anterior no fue favorable para el nuevo técnico, ya que la Selección Mexicana no logró ganar en ninguno de sus cuatro partidos. Esta falta de resultados aumenta la presión sobre el debutante para obtener su primera victoria en una serie de ida y vuelta.

Novedades en la convocatoria ofensiva

Un alivio importante para el equipo es el regreso de Julián Quiñones a la convocatoria. El delantero será una figura fundamental en el ataque del cuadro azteca durante esta serie. Su presencia busca fortalecer la ofensiva tras los resultados dispares de la fase anterior del torneo.

Además de Quiñones, el listado incluye a Santiago Giménez y Armando González en las puntas de lanza. Una de las sorpresas de la lista es Armando León, jugador de la Liga de Croacia, quien recibe su primera llamada con la selección mayor. Esta incorporación demuestra la voluntad de probar nuevas opciones en la delantera.

Decisiones tácticas y el partido de vuelta

La gran ausencia en este encuentro será la de Henry Martín, quien perdió la plaza a favor de Armando León. La estrategia apunta a llegar con ventaja antes del partido de vuelta. Ese encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, sede habitual de los Rayados.

México busca asegurar su pase al Final Four desde Kingston. Si no logra la ventaja necesaria en Jamaica, el Estadio BBVA será el escenario para buscar la clasificación definitiva. La concentración del equipo debe estar total para superar a Jamaica y mantener el liderazgo en la región.