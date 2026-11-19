La presidenta Sheinbaum y el gobierno de Xi Jinping concretan alianzas en APEC 2026 para plantas solares, IA médica y cooperación turística bilateral en 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de China firmaron memorandos de entendimiento clave en Shenzhen durante la cumbre APEC 2026. Estos acuerdos abarcan sectores estratégicos como la energía, la salud y el turismo, marcando un nuevo nivel de cooperación técnica y comercial.

Acuerdos energéticos y medioambientales

La secretaria de Energía, Luz Elena González, confirmó que México recibirá cooperación técnica china para desarrollar capacidades en generación eléctrica termosolar. El objetivo es instalar una planta termosolar en territorio nacional como parte de este acuerdo estratégico.

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Este entendimiento también contempla el aprovechamiento de energía geotérmica y el almacenamiento térmico para la industria. Además, se incluye el desarrollo de redes inteligentes de transmisión eléctrica y el uso de baterías avanzadas para mejorar la infraestructura eléctrica.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó la firma de un memorando con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China. La colaboración se centrará en la conservación de la biodiversidad, el saneamiento de ríos y el manejo de residuos sólidos en ambas naciones.

México busca aprovechar la experiencia china en el tratamiento de agua y la transformación de basura en energía. Se analiza instalar una planta piloto para procesar residuos mediante incineración y generar electricidad, una tecnología que podría eliminar los rellenos sanitarios actuales.

Avances en ciencia, tecnología y salud

La secretaria Rosaura Ruiz informó que diez matemáticos mexicanos ya colaboran con especialistas chinos. Su objetivo es explorar la creación de un centro binacional de investigación matemática, un hito significativo en la cooperación científica entre ambos países.

Investigadores de ambos países también desarrollan proteínas con propiedades antibióticas para combatir plagas en cultivos, principalmente el maíz. Además, se firmó un acuerdo para intercambiar jóvenes investigadores en estancias de 12 meses en México y China.

En salud, el secretario David Kershenobich detalló la visita a hospitales de alta especialidad para conocer el uso de inteligencia artificial. México busca fortalecer sus centros de interpretación de rayos X y biopsias mediante estos avances tecnológicos y servicios a distancia.

Iniciativas turísticas y diplomáticas

El canciller Roberto Velasco informó sobre proyectos educativos y científicos impulsados por un nuevo grupo de trabajo. Este mecanismo podría convertirse en un fondo conjunto para financiar investigaciones y promover la movilidad estudiantil entre México y China.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, ratificó la cooperación turística entre ambos países. Con 36 hermanamientos entre ciudades y estados, buscan declarar 2027 y 2028 como años del turismo bilateral para intensificar el intercambio cultural y comercial.

México participará por primera vez en tres ferias turísticas en China durante 2027. A su vez, China tendrá presencia oficial en el Tianguis Turístico que se realizará en Puebla, consolidando lazos culturales a largo plazo.

Próximos pasos económicos y políticos

El secretario Marcelo Ebrard calificó como exitosa la participación mexicana en el encuentro de las 21 economías de APEC. Anunció una reunión de alto nivel con su contraparte china el próximo lunes para abordar temas de comercio e inversión de manera directa.

La presidenta Sheinbaum instruyó dar seguimiento a los acercamientos con los principales socios económicos de México. Se informará sobre los resultados y los siguientes pasos de las conversaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.