México y Corea del Sur lideran el Grupo A tras la primera jornada del Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 arrancó con emocionantes partidos en el Grupo A. México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural con goles de Julián Quiñones y Luis Chávez. Corea del Sur remontó 2-1 ante Chequia con tantos de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu. Así queda la tabla de posiciones.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha iniciado con una fuerte carga emocional para los aficionados, especialmente en México , país anfitrión que inauguró el torneo con un partido en el legendario Estadio Ciudad de México , recinto que ya ha albergado tres finales mundiales.

La Selección Mexicana debutó con el pie derecho al vencer 2-0 a Sudáfrica en el encuentro inaugural. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 9 con un potente disparo que se coló entre las piernas del arquero y capitán sudafricano, Ronwen Williams. El segundo gol lo anotó Luis Chávez, conocido como El Piojo Alvarado, al minuto 67, tras recibir un centro y definir con precisión, logrando su primer tanto en cuatro participaciones mundialistas.

Por otro lado, Corea del Sur protagonizó una emocionante remontada en el mismo grupo. Chequia se adelantó al minuto 59 con gol de Ladislav Krejcí tras un saque de banda largo y remate de cabeza.

Sin embargo, los surcoreanos reaccionaron con goles de Hwang In-beom al 67 y Oh Hyeon-gyu al 80, para sellar un 2-1 definitivo en el Estadio Guadalajara. Estos resultados dejan la tabla del Grupo A de la siguiente manera: México lidera con 3 puntos, seguido de Corea del Sur con 3 (mayor diferencia de goles), luego Chequia con 0 y Sudáfrica con 0.

La fase de groupes continuará hasta el 19 de julio, día de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey





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