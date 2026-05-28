México y EE.UU. acuerdan dos rondas adicionales para revisión del T-MEC

Los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron dos rondas más de negociaciones para la Revisión Conjunta del T-MEC, a realizarse en Washington y Ciudad de México. La primera ronda comenzó sin la presencia del canciller canadiense y sin el titular de la USTR, Jamieson Greer. Los temas clave incluyen los sectores automotriz, acero, aluminio y dispositivos médicos.

Sin la presencia todavía de su par canadiense, los gobiernos mexicano y estadounidense pactaron dos rondas más de negociaciones para la Revisión Conjunta del Tratado entre México , Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), a celebrarse en Washington a mediados de junio y en la Ciudad de México la semana del 20 de julio.

La delegación estadounidense de la USTR está encabezada por Jeffrey Goettman, quien vino acompañado de legisladores y empresarios estadounidenses. Las conversaciones se extenderán más allá del 1 de julio próximo, confirmó este miércoles el gobierno mexicano, al iniciar la primera ronda de negociaciones que se desarrollará hasta mañana viernes 29 de mayo. Las partes acordaron celebrar una segunda ronda en Washington, D.C.

, los días 16 y 17 de junio, y una tercera ronda en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio. El equipo técnico de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) en esta primera ronda de conversaciones está encabezado por Jeffrey Goettman, encargado para el Hemisferio Occidental, Europa, África, Medio Oriente, Medio Ambiente, Trabajo y Competitividad Industrial.

Estaba prevista la presencia en México del embajador Jamieson Greer, titular de la USTR, quien finalmente no hizo el viaje pues, según reveló la presidenta de México en su conferencia matutina, fue llamado de última hora por el presidente Donald Trump a una reunión de gabinete. Entonces, Jamieson Greer todavía está viendo si participará en estos días, pero de todas maneras va a estar atento, incluso va a tener una reunión por Zoom con el secretario Ebrard, mencionó la mandataria la mañana del miércoles.

La presidenta Sheinbaum ya había recibido a Greer en Palacio Nacional el pasado 20 de abril durante una primera visita de personal técnico de la USTR a México con miras a la revisión del T-MEC. El segundo encuentro que ocurriría esta semana tuvo que cancelarse.

Por parte de México, las negociaciones serán encabezadas por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien desde su cuenta de X publicó ayer fotografías de su reunión con Jeffrey Goettman y otros integrantes de la delegación de la USTR. Además de los funcionarios de dicha representación, también viajaron a México a las conversaciones cuatro legisladores del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y alrededor de 60 empresarios estadounidenses.

Ambos países coincidieron en iniciar negociaciones formales y definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región. México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta, dijo la Secretaría de Economía.

Por su parte, la USTR informó que las negociaciones se centrarán en garantizar que el T-MEC beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses, así como a las empresas de todos los tamaños, incluidas nuestras pequeñas y medianas empresas. En conferencia de prensa, el secretario Ebrard destacó que los temas a revisar son relativos a sectores automotriz, acero y aluminio, dispositivos médicos, y avances en materia laboral.

¿Qué temas vamos a tocar entre hoy, mañana, viernes a la mañana? Sector automotriz, sector acero y aluminio, que para nosotros es una gran preocupación. Sector de dispositivos médicos, esto es manufactura avanzada. México, como saben, tiene una presencia muy importante en ello, dijo.

Refirió que otro tema clave es la seguridad económica y qué entendemos cada país por ello. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de las cadenas de suministro? El próximo 1 de julio el T-MEC cumplirá seis años de vigencia, plazo que está marcado en el artículo 34 del acuerdo como fecha de su primera revisión. En este término se abre la oportunidad de prorrogarlo por seis años más (hasta el 2042), aunque no representa una fecha fatal.

De no acordarse la extensión este año, las partes pueden postergarla cada año siempre que no se exceda el plazo del 2036, que marca la caducidad inicial pactada en el T-MEC. Si bien existía expectativa de que para el 1 de julio hubiera ya señales sobre la decisión de prorrogar o no el acuerdo, Ebrard consideró como muy buena señal que haya dos rondas más ya agendadas, incluyendo una para el 20 de julio.

Lo que significa es que no hemos todavía terminado todos los temas, y quisimos tener un escenario hacia adelante de cuáles son los siguientes pasos, además de esta conversación. Entonces la siguiente ronda, como decía yo, es el 16 y 17, y luego el día 20 de julio tenemos prevista otra ronda aquí en la Ciudad de México, dijo.

Hasta el día de ayer los gobiernos mexicano y estadounidense no mencionaron nada sobre cómo serán las conversaciones para la revisión con Canadá, el otro integrante del acuerdo





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