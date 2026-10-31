Tras más de una década de cooperación, la frontera México‑Estados Unidos registra disminuciones del 95 % en cruces irregulares y un 40 % en muertes por sobredosis, con incautaciones masivas de fentanilo, armas y operaciones de extradición

En la última evaluación de la cooperación fronteriza entre México y Estados Unidos se registran cifras que la Embajada de Washington describe como históricas. El tamiz sanitario combinado con la inyección de recursos tanto de inteligencia como de operaciones policiales ha permitido que el número de cruces irregulares por la frontera suroeste se reduzca en un 95 % respecto al período anterior, mientras que la mortalidad por sobredosis de opioides en territorio estadounidense ha caído un 40 %.

Estas reducciones, según el embajador Ronald Johnson, son producto de una coordinación sólida entre los organismos de seguridad de ambos países y de una estrategia clara enfocada en desmantelar las redes financieras y de tráfico que sustentan a los cárteles de narcotráfico. En detalle, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó que en los últimos doce meses la cantidad de detenciones en la frontera se situó en el nivel más bajo de la historia, lo cual justifica la declaración del diplomático de que la zona se ha convertido en la "frontera más segura de nuestra historia".

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Operaciones navales reducen flujo de drogas

El mismo embajador destacó los resultados de las operaciones navales conjuntas, que lograron incautar 90 toneladas métricas de cocaína en alta mar, reduciendo en más de un 95 % el flujo marítimo de drogas. Paralelamente, en territorio mexicano las autoridades confiscaron más de 500 toneladas métricas de sustancias ilícitas, entre las que se incluyeron 9,5 millones de pastillas de fentanilo, y desmantelar redes de tráfico de personas, logrando colocar la política de "cero liberaciones" de migrantes en comunidades locales en una condición de vigencia constante durante 17 meses consecutivos.

El nivel de cooperación no se limita a la frontera terrestre. La interrelación de operativos de inteligencia también permitió la transferencia de más de 50 000 armas, 2,9 millones de cartuchos destinados a México y la captura de más de 10 000 personas vinculadas a cárteles. El acuerdo de extradición se ha fortalecido con 96 casos y 92 traslados de criminales violentos a custodia estadounidense, incluidas cuatro personas en la lista de los diez buscados por el FBI.

Extradiciones y sanciones fortalecen cooperación

Washington, por su parte, entregó a más de 360 fugitivos requeridos por tribunales mexicanos por homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Esta sinergia en la aplicación de la ley, combinada con medidas de sanciones financieras y de combate al lavado de dinero, se traduce en un entorno más seguro para el comercio legítimo y la inversión.

En la esfera de la salud pública, la operación de corte de la cadena de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo ha reducido las muertes por sobredosis en Estados Unidos en 40 %. El efecto a largo plazo se proyecta como una reducción sustancial de los costos sanitarios y una mejora en la calidad de vida de las familias afectadas por la crisis de opioides.

La alianza garantiza prosperidad económica regional

Estas estadísticas, según el embajador, no solo reflejan el éxito operativo, sino que también aseguran la prosperidad económica regional al generar un ambiente donde el comercio y la inversión pueden prosperar con mayor confianza. En conjunto, los resultados reportados no solo demuestran el avance de la seguridad fronteriza, sino que también subrayan la importancia de una alianza internacional efectiva para combatir el narcotráfico, la violencia y el terrorismo.

La coordinación bilateral ha establecido un precedente que puede servir de modelo para futuras colaboraciones en la región, consolidando las bases para un futuro más seguro y próspero para México y Estados Unidos. Este éxito combina la acción militar y policial con la inteligencia, el intercambio de datos y el bienestar social, creando un círculo virtuoso donde el control y la vigilancia se traducen directamente en vidas salvadas y en la confianza de las comunidades en la seguridad gubernamental.