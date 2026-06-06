México y EE.UU. refuerzan cooperación marítima con enfoque en soberanía y seguridad regional

El secretario de Marina de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunió con autoridades navales de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad marítima. Se destacó el reconocimiento a las capacidades de la Armada de México, incluyendo el uso de sistemas no tripulados, y se reafirmó el compromiso con el Mecanismo de Coordinación Marina. Se anunció la implementación del sistema SAREX para búsqueda y rescate, y se abordaron temas de protección portuaria, ciberseguridad y ejercicios conjuntos, todo bajo principios de soberanía y responsabilidad compartida.

El secretario de Marina de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo reuniones con autoridades navales de los Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación marítima bilateral entre ambos países.

Durante estos encuentros, se reconocieron las capacidades operativas de la Armada de México, destacando el modelo de vigilancia que integra el uso de sistemas no tripulados para tareas de rastreo y reconocimiento marítimo. Asimismo, se subrayó la importancia de continuar robusteciendo el Mecanismo de Coordinación Marina (MCM), creado en 2008 para coordinar acciones contra actividades ilícitas en el mar.

En el ámbito ambiental, México reafirmó su compromiso con la protección de especies marinas y el combate a la pesca ilegal, con especial atención en el Golfo de California y el Golfo de México. Autoridades de ambas naciones coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación marítima basada en principios de soberanía, confianza y responsabilidad compartida.

Uno de los anuncios relevantes durante las reuniones fue la implementación del sistema de Búsqueda y Rescate Marítimo (SAREX), el cual permitirá optimizar las operaciones de localización de personas, embarcaciones y aeronaves en situación de riesgo. Este sistema representa un avance significativo en la capacidad de respuesta ante emergencias en alta mar, fortaleciendo la seguridad de la navegación y la protección de vidas humanas.

Además, se indicó que la cooperación bilateral abarca otras áreas críticas como la protección portuaria, la ciberseguridad, la capacitación especializada y la realización de ejercicios multinacionales, todos orientados a consolidar las capacidades navales y de seguridad marítima de México y Estados Unidos. Las conversaciones también tocaron temas sobre interoperabilidad entre las armadas de ambos países, intercambio de información en tiempo real y el desarrollo de protocolos conjuntos para enfrentar amenazas transnacionales.

Se destacó el compromiso mutuo de respetar los marcos legales internacionales y las jurisdicciones soberanas de cada nación, promoviendo un enfoque de seguridad colaborativa pero no intrusiva. La reunión se enmarca dentro de un esfuerzo continuo por parte de México para posicionarse como un actor relevante en la seguridad regional, asumiendo un liderazgo responsable en la protección de sus aguas territoriales y en la lucha contra crímenes marítimos como el narcotráfico, el tráfico de personas y la explotación ilegal de recursos naturales.

La continuidad de este diálogo estratégico se considera fundamental para mantener la estabilidad y el orden en el océano Pacífico y el Golfo de México, zonas de alta importancia económica y ecológica





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