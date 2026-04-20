México y España consolidan alianza estratégica universitaria en la II Conferencia de Rectores 2026

La II Conferencia de Rectores México-España 2026 fomenta la cooperación académica y tecnológica mediante cátedras binacionales, la defensa de la autonomía y el desarrollo de proyectos de supercomputación, reafirmando el papel de las universidades en la sostenibilidad y la equidad social.

La II Conferencia de Rectores y Rectoras México-España 2026, celebrada en la Universidad Jaume I de Castellón, ha marcado un hito en la diplomacia académica entre ambas naciones, consolidando una alianza estratégica diseñada para enfrentar las demandas de una era marcada por la incertidumbre global y la aceleración tecnológica.

Durante el evento, Luis González Placencia, secretario General Ejecutivo de la ANUIES, enfatizó que las instituciones de educación superior no son entes aislados, sino actores fundamentales en la construcción de sociedades democráticas y resilientes. Bajo el lema Universidades para un futuro compartido, este encuentro ha servido como plataforma para profundizar en la innovación, la sostenibilidad y una cooperación académica que pretende trascender las fronteras tradicionales mediante la creación de redes de conocimiento interconectadas. La visión compartida busca que la academia sea el motor principal para resolver problemas que aquejan a la humanidad, tales como la crisis climática, la brecha de desigualdad y la necesaria transformación digital que atraviesan los países iberoamericanos. En este contexto de colaboración, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, subrayó la relevancia de la autonomía universitaria como el pilar inamovible que permite la búsqueda de la verdad científica sin injerencias políticas o intereses particulares. Lomelí Vanegas propuso una agenda ambiciosa que incluye la consolidación del español y el portugués como lenguas rectoras en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, un campo donde el dominio del inglés ha sido tradicionalmente hegemónico. Asimismo, el rector destacó que la relación bilateral, que actualmente cuenta con 105 convenios activos, debe evolucionar hacia mecanismos más profundos como las Cátedras Binacionales México-España. Este modelo no busca proyectos coyunturales, sino estructuras permanentes que faciliten la investigación conjunta en áreas críticas como la salud pública, la transición energética y la adaptación al cambio climático, asegurando que la transferencia de conocimiento sea bidireccional y eficiente. Un componente estratégico de gran impacto en esta cumbre fue la articulación de esfuerzos en materia tecnológica, tomando como referencia la reciente visita de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Barcelona. Esta colaboración se materializa en el apoyo técnico para el desarrollo de la supercomputadora mexicana Cuatlicue, un proyecto que simboliza la soberanía tecnológica y el aprovechamiento de la experiencia española en infraestructura digital avanzada. Paralelamente, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco García, hizo un llamado vehemente a favor de la inclusión, enfatizando que una universidad que no garantiza la equidad es una institución incompleta. En este sentido, la conferencia ha concluido con compromisos claros hacia el fortalecimiento de programas de doble titulación, la movilidad académica híbrida y un vínculo más estrecho entre la academia y el sector productivo, asegurando que el talento joven, independientemente de su origen socioeconómico, sea el verdadero motor de este futuro compartido y sostenible que las naciones iberoamericanas están construyendo con determinación y visión de largo plazo





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