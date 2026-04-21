México y Estados Unidos estrechan lazos comerciales para fortalecer la competitividad regional y revisar aranceles

Funcionarios y empresarios mexicanos se reunieron con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para buscar un trato preferencial, eliminar aranceles del sector automotriz y siderúrgico, y fortalecer la integración de las cadenas de suministro bajo el marco del T-MEC.

El reciente encuentro diplomático y comercial entre México y Estados Unidos marcó un punto de inflexión estratégico en la relación bilateral. Jamieson Greer, representante comercial de la administración de Donald Trump (USTR), visitó la Ciudad de México para sostener conversaciones de alto nivel con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía , Marcelo Ebrard.

Este diálogo, que se enmarca en la segunda ronda de acercamientos formales, tuvo como eje central la búsqueda de un trato preferencial en la política arancelaria estadounidense, particularmente ante la presión que enfrentan sectores industriales críticos bajo la aplicación de la sección 232 de seguridad nacional. La jornada comenzó en el Club de Banqueros, donde el equipo económico mexicano, liderado por Ebrard y acompañado por el titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y la coordinadora del CADERR, Altagracia Gómez, estableció las prioridades de la industria nacional ante la comitiva estadounidense. Los sectores automotriz y siderúrgico fueron los protagonistas del debate. Ambas industrias han sido las más perjudicadas por los aranceles impuestos por Washington bajo el argumento de la seguridad nacional. Durante las sesiones, los representantes empresariales instaron a la administración estadounidense a reconsiderar estas medidas, subrayando que la eliminación o reducción de dichas tarifas no solo beneficiaría a la competitividad mexicana, sino que fortalecería la resiliencia de toda la región norteamericana frente a competidores globales. Marcelo Ebrard destacó al finalizar la jornada que la importancia de estos diálogos radica en permitir que los sectores afectados expresen directamente sus preocupaciones, logrando un intercambio técnico que fundamenta la necesidad de revisar los obstáculos arancelarios actuales. En Palacio Nacional, la Presidenta Sheinbaum subrayó que la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue avanzando con una dinámica positiva, reafirmando el compromiso del gobierno mexicano por mantener la estabilidad jurídica y comercial que el acuerdo provee a las inversiones extranjeras. El cierre de la visita se enfocó en las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la American Chamber of Commerce (Amcham), quienes pusieron sobre la mesa una visión compartida de futuro: la norteamericanización de las cadenas de suministro. José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, enfatizó que la prioridad absoluta es la permanencia del T-MEC bajo reglas claras, promoviendo la sustitución de importaciones provenientes del continente asiático mediante una proveeduría local más robusta. Amcham, por su parte, propuso cuatro pilares estratégicos: la reindustrialización regional, la seguridad energética, la gestión de minerales críticos y el fortalecimiento de la economía mexicana como contrapeso estratégico frente a China. Ambos organismos empresariales coincidieron en que la expectativa más ambiciosa es lograr la eliminación de los aranceles del sector automotriz y acerero para el primero de julio. Este encuentro, aunque breve, ha consolidado un entendimiento renovado sobre la interdependencia económica, estableciendo una hoja de ruta clara para integrar verticalmente las industrias de ambos países y garantizar la certidumbre necesaria para las inversiones de largo plazo, proyectando a Norteamérica como un bloque económico consolidado, resiliente y altamente competitivo a nivel internacional





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