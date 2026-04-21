México y Estados Unidos fijan fecha para el inicio de las negociaciones críticas del T-MEC

México y Estados Unidos anuncian la primera reunión oficial para la revisión del T-MEC programada para el 25 de mayo, en un esfuerzo por fortalecer la cooperación comercial ante los retos actuales.

El Gobierno de México y la administración de los Estados Unidos han oficializado la fecha para su primera mesa de trabajo bilateral de alto nivel, la cual marcará el inicio de una etapa crucial en la revisión del Tratado entre México , Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ). Según el comunicado conjunto emitido tras las recientes reuniones diplomáticas en la Ciudad de México , el encuentro está programado para el 25 de mayo.

Este anuncio se produjo en el contexto de la visita del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien sostuvo encuentros estratégicos con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La importancia de esta reunión radica en la necesidad de ajustar los mecanismos del acuerdo regional antes de que los tres países deban tomar una decisión determinante sobre su continuidad hacia el año 2036. Durante sus declaraciones ante los medios, Marcelo Ebrard destacó que existe un compromiso firme por mantener una comunicación constante y fluida entre ambos gobiernos, subrayando que la agenda de trabajo implicará desplazamientos constantes entre Ciudad de México y Washington para garantizar que todas las aristas del tratado sean abordadas con el debido rigor técnico. Los equipos de negociación ya han recibido instrucciones claras para trabajar en temas críticos, tales como la seguridad económica, la consolidación de las reglas de origen en productos industriales estratégicos y la cooperación bilateral en la explotación y comercialización de minerales críticos, elementos que son fundamentales para la competitividad de la región frente a otros mercados globales. El panorama de esta negociación no está exento de desafíos, especialmente ante la postura del presidente estadounidense Donald Trump, cuya política arancelaria ha generado un clima de incertidumbre que permea las relaciones comerciales con sus vecinos del norte y sur. A pesar de que el representante Greer ha manifestado el interés de Washington por resolver la mayoría de las disputas antes del 1 de julio, la realidad geopolítica sugiere que los diálogos podrían extenderse más allá de este periodo. La decisión de prorrogar el tratado por 16 años más o someterlo a revisiones anuales constantes se ha convertido en el eje central de las preocupaciones de los sectores productivos de los tres países, quienes observan con expectativa cómo México busca proteger sus intereses sin comprometer su relación comercial más importante. La voluntad política expresada por Ebrard y Greer busca equilibrar estas presiones y encontrar un terreno común que otorgue certeza jurídica a largo plazo para las inversiones transnacionales que dependen directamente de la estabilidad del T-MEC





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

T-MEC México Estados Unidos Comercio Exterior Marcelo Ebrard

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jamieson Greer llega a México para revisar el T-MEC; esta es su agendaEl representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, fue recibido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Read more »

México reforzará la relación con EU y afianzará T-MECSe le expondrá al embajador Jamieson Greer avances en 48 de 52 temas en materia comercial y propiedad intelectual; mantendrá reuniones con la presidenta

Read more »

Llega a México Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU., para revisión del T-MECLa agenda del funcionario estadounidense incluye un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y contactos con representantes del sector productivo.

Read more »

Defienden a México en EU por el T-MECEl T-MEC entra en la agenda de Claudia Sheinbaum ante postura de Estados Unidos.

Read more »

Sheinbaum asegura que desconocía operativo donde murieron funcionarios de Estados Unidos en MéxicoLa presidenta explicó que su gobierno ha dejado en claro que si bien hay colaboración con Estados Unidos, no hay operaciones en conjunto

Read more »

Claudia Sheinbaum encabeza negociaciones clave con Estados Unidos ante la revisión del T-MECLa presidenta de México recibió al representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, para avanzar en la agenda bilateral y preparar el terreno ante la próxima revisión del T-MEC.

Read more »