México y Estados Unidos firman acuerdo para levantar sanciones a vuelos desde AICM y AIFA

Después de meses de estancamiento, México y Estados Unidos alcanzan un acuerdo para levantar gradualmente las sanciones a los vuelos desde el AICM y el AIFA, lo que podría reactivar la industria aérea y mejorar las relaciones bilaterales. Además, se destaca el caso del exzar de la transparencia, José Luis Moya Moya, quien aceptó una condena por irregularidades financieras.

Es una noticia que alivia a la industria aérea. El pasado lunes se firmó un acuerdo entre México y Estados Unidos, con el respaldo de la Cancillería mexicana bajo la dirección de Roberto Velasco y del secretario de Estado Marco Rubio, para levantar gradualmente las sanciones impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) a los vuelos procedentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ).

Este avance llega después de meses de estancamiento en las negociaciones entre los secretarios de transporte de ambos países, y es un alivio en medio de las tensiones generadas por la negativa del gobierno mexicano a cooperar con la administración de Donald Trump en el caso de Rubén Rocha Moya. El acuerdo, que se perfila como un gesto de buena voluntad de Estados Unidos para fomentar la cooperación bilateral, podría marcar un giro en la política exterior de México, que bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había adoptado una postura más confrontacional.

Sin embargo, el levantamiento de las sanciones no será inmediato, ya que está sujeto a la protocolización del acuerdo por parte del DOT y a las inspecciones que se realicen en el AICM para aumentar el número de slots disponibles para vuelos comerciales y de carga. Además, se registrará al AIFA como parte del Sistema Metropolitano de Aeropuertos, conforme al Acuerdo Bilateral de 2015, un paso que se había ignorado desde 2020 por parte de las autoridades mexicanas.

Con las mejoras en las terminales 1 y 2 del AICM, desarrolladas por el equipo del almirante José Padilla, y la construcción de una nueva calle de corretaje, se espera que el aeropuerto pueda agregar dos slots más para la temporada de verano de 2026, alcanzando un total de 46. Esto permitirá recuperar la capacidad perdida durante el sexenio anterior y atender a más de 50 millones de pasajeros anuales, gracias a los 6 millones adicionales que podrán ser transportados.

En el AIFA, el general Isidoro Pastor recibió el compromiso de las 47 aerolíneas que operan en el aeropuerto (18 ya con itinerarios establecidos) de mantener sus operaciones, aunque el acuerdo bilateral también permitirá que vuelen cargueros desde el AICM. Las aerolíneas nacionales e internacionales de pasajeros ya no tendrán restricciones para abrir rutas hacia Estados Unidos desde el AIFA, lo que impulsará el crecimiento de la región.

Este avance ha sido celebrado por empresas como Aeroméxico y VivaAerobus, así como por la Cámara Nacional de Transporte Aéreo, que ven en este acuerdo un estímulo para la industria. Mientras tanto, en otro frente, el que alguna vez fue conocido como el zar de la transparencia, José Luis Moya Moya, ha aceptado su responsabilidad en un procedimiento abreviado que le permitió obtener una condena menor a cuatro años y mantenerse en libertad, aunque sigue enfrentando otros procesos judiciales.

Su caso ha generado controversia, ya que las investigaciones revelaron inconsistencias financieras, triangulaciones y supuestos ingresos por rentas inexistentes, además de un esquema más complejo relacionado con el uso de información pública para presionar a empresarios. Este escándalo ha generado distancia entre quienes antes lo apoyaban





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