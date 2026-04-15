México y Estados Unidos Fortalecen Lazos Económicos y de Seguridad en Reunión Clave

Los secretarios del Tesoro de Estados Unidos y Hacienda de México sostuvieron un encuentro para abordar temas cruciales como minerales críticos, el T-MEC, financiamiento ilícito, y la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración. La reunión subraya la importancia estratégica de la relación entre ambos países en un contexto global cambiante.

En un esfuerzo por estrechar la cooperación económica y de seguridad, los máximos representantes de las finanzas de México y Estados Unidos , Edgar Amador Zamora y Scott Bessent respectivamente, sostuvieron un encuentro bilateral el pasado 18 de marzo. La agenda de esta importante reunión se centró en la colaboración continua entre ambas naciones, abarcando temas de gran relevancia estratégica como la cadena de suministro de minerales críticos , la revisión del Tratado entre México , Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), y la lucha conjunta contra el financiamiento ilícito.

La declaración emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense enfatizó que este diálogo es una continuación del Plan de Acción entre Estados Unidos y México, diseñado para fortalecer las relaciones en áreas de interés mutuo y abordar desafíos comunes que impactan a ambos países y a la región.

La conversación entre los altos funcionarios se enmarca en el inicio formal de las conversaciones técnicas que México y Estados Unidos han establecido con miras a la revisión del T-MEC. Este proceso, fundamental para la actualización y adaptación del acuerdo comercial a las realidades económicas y geopolíticas del siglo XXI, busca asegurar que el tratado continúe beneficiando a las tres naciones. La discusión sobre minerales críticos, por ejemplo, es vital para garantizar el acceso seguro y sostenible de materiales esenciales para las industrias de alta tecnología y la transición energética, un área donde México posee recursos significativos y Estados Unidos busca diversificar sus fuentes de suministro. Asimismo, la cooperación en el combate al financiamiento ilícito es crucial para desmantelar las redes criminales transnacionales y proteger la estabilidad financiera de ambos países.

Además de los temas económicos y comerciales, la reunión también abordó aspectos de seguridad y migración, áreas que requieren una coordinación constante y efectiva. La baja del 35% en muertes por sobredosis en Estados Unidos, reportada por el Embajador Johnson, fue destacada como un logro en el combate contra los cárteles de la droga, un esfuerzo conjunto que involucra la cooperación de México en la interrupción de flujos de narcóticos y armas. La colaboración en estas áreas complejas subraya la profundidad de la relación bilateral y la voluntad de ambos gobiernos para abordar juntos los desafíos que afectan a sus ciudadanos y a la región.

La interconexión de estos temas, desde la economía hasta la seguridad, evidencia la naturaleza multifacética de la asociación estratégica entre México y Estados Unidos, y la necesidad de un diálogo continuo y proactivo para el bienestar y la prosperidad de ambas naciones.





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